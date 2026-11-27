A Ravenna un incontro dedicato al traffico di armi attraverso il porto cittadino, al modello energetico e al rapporto tra pace e tutela ambientale. Martedì 1 dicembre, alle 18, al Centro Sociale Il Portoncino, in via Portoncino 4, nel quartiere Borgo San Biagio, Linda Maggiori e l’avvocato Andrea Maestri presenteranno il libro “La logistica delle armi”, dialogando con il pubblico sui temi al centro della loro attività di denuncia.

L’iniziativa è promossa dal Coordinamento ravennate Per il Clima Fuori dal Fossile, che inserisce l’appuntamento nel percorso di mobilitazione in vista dell’OMC, il vertice dell’estrattivismo in programma a Ravenna nell’aprile 2027.

Al centro della serata ci sarà il tema del traffico di armi e delle spedizioni che transitano attraverso il porto di Ravenna. Il comunicato degli organizzatori richiama la legge della Repubblica numero 185 del 1990, che disciplina il commercio di armamenti, e sottolinea la necessità di fermare il traffico di armi come parte di un più ampio impegno per la pace.

«Lavorare per la Pace, e per un mondo che non sia inevitabilmente caratterizzato dal cronico scannarsi fra esseri umani e dall’irreversibile distruzione della Natura, oggi vuol dire – tra tante altre cose – mettere radicalmente in discussione il modello energetico che ci viene imposto», scrivono i promotori, che definiscono «coraggiosa» l’azione della giornalista Linda Maggiori e dell’avvocato Andrea Maestri sul traffico di armi attraverso lo scalo ravennate. Un impegno che, secondo il Coordinamento, «non è materia per i soli “addetti ai lavori”» e deve trovare solidarietà da parte di chi vuole lavorare per un futuro diverso.