Una piscina interrata in cemento armato, un’ampia pavimentazione in gres, una casetta in legno utilizzata come deposito e locale tecnico, ma anche modifiche alla recinzione e strutture per le telecamere di videosorveglianza. Diverse opere realizzate senza le necessarie autorizzazioni, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. È quanto hanno accertato la Guardia di Finanza e la Polizia Locale in un’abitazione di Sant’Alberto, nel territorio comunale di Ravenna. Per le violazioni contestate è stato denunciato il proprietario, un uomo di 39 anni.

L’accertamento è nato da un controllo della Guardia di Finanza nell’ambito di un’operazione antiriciclaggio, eseguita in attuazione di un decreto di sequestro preventivo disposto dal Tribunale. Durante le verifiche presso l’abitazione, i militari hanno notato la presenza della piscina e delle opere realizzate nell’area esterna, ritenendo necessario approfondirne la regolarità sotto il profilo edilizio e urbanistico. È stato quindi coinvolto l’Ufficio Edilizia della Polizia Locale, che ha effettuato un sopralluogo per confrontare lo stato dei luoghi con i titoli autorizzativi rilasciati.

Tra le opere contestate figura innanzitutto una piscina interrata in cemento armato, realizzata sul retro dell’abitazione in corrispondenza di una precedente area verde. La vasca misura circa 8 metri per 4, per una superficie complessiva di 32 metri quadrati, oltre a un’appendice destinata agli scalini di accesso. Ha una profondità di circa un metro e mezzo ed è dotata di un sistema elettromeccanico con copertura plastica retrattile.

Attorno alla piscina è stata realizzata una pavimentazione in gres di circa 100 metri quadrati. Sul retro del lotto gli agenti hanno inoltre individuato una casetta in legno di circa 8 metri quadrati, collocata vicino ai confini della proprietà e utilizzata per ospitare l’impianto di ricircolo dell’acqua e custodire gli arredi da giardino.

Le verifiche hanno riguardato anche la recinzione perimetrale, sopraelevata con l’installazione di barriere metalliche orizzontali, e due pali metallici alti circa tre metri, fissati al terreno con basamenti in cemento e utilizzati per sostenere le telecamere dell’impianto di videosorveglianza.

Secondo quanto ricostruito durante il sopralluogo, la piscina sarebbe stata realizzata senza la necessaria Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), senza autorizzazione paesaggistica e senza il preventivo deposito del progetto esecutivo richiesto dalla normativa antisismica.

Irregolarità specifiche sono state riscontrate anche per la casetta in legno. La struttura, con una superficie di circa 8 metri quadrati, supera infatti il limite previsto per l’edilizia libera e, non essendo destinata a soddisfare esigenze temporanee, è stata qualificata come nuova costruzione. Per realizzarla sarebbe stato quindi necessario un permesso di costruire, che non risulta richiesto.

Anche la pavimentazione, la sopraelevazione della recinzione e i supporti per le telecamere sono risultati privi delle autorizzazioni paesaggistiche necessarie.

Alla luce delle violazioni riscontrate, il proprietario è stato denunciato all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato previste dal Testo unico dell’edilizia e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le contestazioni riguardano, tra l’altro, la realizzazione di opere in un’area vincolata senza le prescritte autorizzazioni, la costruzione della casetta senza permesso e la mancata presentazione del progetto esecutivo ai fini della normativa antisismica.