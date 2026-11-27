Cambio di programma nella stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Lo spettacolo “Ispettore in casa Birling”, previsto per il 6 e 7 febbraio 2027, è stato annullato a causa di imprevisti problemi organizzativi della produzione. Al suo posto, nelle stesse date, andrà in scena “Ciò che vide il maggiordomo”, commedia brillante e dissacrante di Joe Orton, con Giampiero Ingrassia, Paolo Triestino e Claudia Campagnola.

La nuova produzione, firmata da La Pirandelliana insieme a TDM Teatri del Mezzogiorno e Teatro di Messina, è diretta da Giovanni Anfuso e sarà rappresentata sabato 6 febbraio alle 21, per il turno A in abbonamento, e domenica 7 febbraio, sempre alle 21, per il turno B.

Ambientata interamente in uno studio psichiatrico, la commedia ruota attorno al dottor Prentice, interpretato da Giampiero Ingrassia, alle prese con una serie di situazioni imbarazzanti, tentativi di seduzione, equivoci e scambi d’identità. Tra i personaggi che animano la vicenda figurano un’aspirante segretaria, la moglie del protagonista, un ispettore sanitario, un giovane fattorino d’albergo e un poliziotto dalle discutibili capacità investigative. Ne nasce un susseguirsi di colpi di scena e situazioni paradossali, secondo il ritmo serrato tipico delle commedie di Joe Orton.

I biglietti per “Ciò che vide il maggiordomo” sono disponibili su Vivaticket e potranno essere acquistati anche alla biglietteria del Teatro Goldoni venerdì 5 e sabato 6 febbraio, dalle 10 alle 13.

Chi ha già acquistato un biglietto per “Ispettore in casa Birling” potrà scegliere se convertirlo per il nuovo spettacolo oppure richiedere il rimborso presso la biglietteria del teatro, nei giorni e negli orari di apertura.