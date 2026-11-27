Il Comune di Ravenna ha confermato che ogni cittadino maggiorenne residente a Marina Romea, Casalborsetti e Porto Corsini ha diritto a una tessera gratuita da 120 passaggi auto. Per ottenerla sarà possibile presentarsi direttamente allo sportello, senza compilare moduli cartacei. La modulistica sarà necessaria soltanto nel caso in cui il ritiro venga effettuato da una persona delegata.