120 passaggi auto|
Traghetto Lidi Nord, sabato 28 novembre apertura straordinaria a Porto Corsini per ritirare le tessere gratuite
Dopo le numerose richieste registrate nella prima giornata di distribuzione, Start Romagna ha previsto un’apertura straordinaria dello sportello di Porto Corsini per il ritiro delle tessere gratuite del traghetto destinate ai residenti dei Lidi Nord. Sabato 28 novembre il punto di distribuzione allestito presso lo IAT di via Lamone 18 resterà aperto con orario continuato dalle 8 alle 17.30.
Il Comune di Ravenna ha confermato che ogni cittadino maggiorenne residente a Marina Romea, Casalborsetti e Porto Corsini ha diritto a una tessera gratuita da 120 passaggi auto. Per ottenerla sarà possibile presentarsi direttamente allo sportello, senza compilare moduli cartacei. La modulistica sarà necessaria soltanto nel caso in cui il ritiro venga effettuato da una persona delegata.
La decisione di potenziare il servizio arriva dopo una prima giornata particolarmente intensa, durante la quale oltre 350 residenti si sono presentati allo sportello nell’arco di poche ore. Sono state emesse 150 tessere, mentre un altro centinaio di richieste è stato preso in carico.
Oltre all’apertura straordinaria di sabato, la distribuzione allo IAT di Porto Corsini proseguirà nelle mattinate di martedì 1° dicembre, giovedì 3 dicembre, giovedì 10 dicembre, martedì 15 dicembre e giovedì 17 dicembre, sempre dalle 8 alle 12.
I residenti potranno inoltre prenotare il ritiro tramite la Pro Loco di Porto Corsini, che provvederà alla consegna della tessera, oppure rivolgersi alla biglietteria Start Romagna di Ravenna, in piazza Farini 9.