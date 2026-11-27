Il Crald Ausl Ravenna ha rinnovato anche quest’anno la tradizionale consegna dei calendari dell’Avvento ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna, con l’obiettivo di rendere più sereno il periodo che precede il Natale e portare un momento di allegria ai piccoli pazienti.

A consegnare i doni sono stati il presidente dell’associazione Marco Di Furia, il tesoriere Antonio Giordano e l’economo Fabrizio Santoro, a nome del Consiglio direttivo e di tutti i soci.

L’associazione ha ringraziato il personale del reparto e il primario Federico Marchetti per la disponibilità e l’accoglienza. Un ringraziamento ricambiato dalla Pediatria, che ha espresso apprezzamento per la sensibilità e l’attenzione dimostrate ancora una volta nei confronti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.