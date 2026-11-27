La nuova variante alla Via Emilia di Castel Bolognese comincia a prendere forma. I lavori hanno raggiunto un avanzamento del 46% e l’apertura al traffico è prevista nei primi mesi del 2028. A comunicarlo è ANAS, in un aggiornamento sullo stato del cantiere dell’infrastruttura, per la quale è previsto un investimento complessivo di oltre 79 milioni di euro.

L’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo tracciato di circa 4 chilometri che consentirà di aggirare l’abitato di Castel Bolognese, spostando il traffico dalla sede attuale della SS9. Secondo il progetto illustrato da ANAS, la nuova strada partirà dalla Via Emilia, all’altezza del chilometro 72, in corrispondenza dell’innesto con la strada provinciale 47 Borello-Castelnuovo. Proseguirà quindi verso nord, nell’area extraurbana, supererà la linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna e si ricongiungerà alla statale 9 al chilometro 69,200, nei pressi di via Casanola.

Ponti, viadotto e sottopassi: a che punto sono i lavori

Nel fare il punto sull’avanzamento dell’opera, ANAS riferisce che nel primo tratto, compreso tra la rotatoria sulla SP47 e quella di via Casanola, sono state completate le opere in calcestruzzo armato relative ai tombini idraulici, agli scatolari faunistici e ai sottopassi poderali e stradali.

Sono invece ancora in corso i lavori per la realizzazione del ponte sul Rio Fantino, del ponte di via Canale e del viadotto che permetterà di superare la linea ferroviaria. È inoltre in via di ultimazione il rilevato stradale.

Nel secondo tratto, tra la rotatoria di via Casanola e quella di innesto sulla Via Emilia, ANAS segnala il completamento delle opere in calcestruzzo armato e la fase conclusiva dei movimenti di terra, necessari per procedere successivamente alla realizzazione della pavimentazione stradale.

Proseguono anche i lavori per le due rotatorie di collegamento. Quella di innesto con la SS9 è stata avviata il 26 ottobre, mentre la scorsa settimana sono iniziati gli interventi per la rotatoria sulla SP47.

Sulla base dello stato attuale dei lavori e della produttività registrata in cantiere, ANAS indica nei primi mesi del 2028 la previsione per l’apertura della variante al traffico.