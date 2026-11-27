Dal 30 novembre al 23 dicembre la navigazione nel porto canale sarà temporaneamente regolamentata per agevolare i collegamenti in traghetto tra Porto Corsini e Marina di Ravenna, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando si concentrano gli spostamenti di studenti e lavoratori. Il comandante del porto ha emanato un’ordinanza che punta a ridurre i disagi legati alla chiusura di via Baiona, prevista nell’ambito dei lavori per la realizzazione dei due ponti ciclopedonali della Ciclovia Adriatica sui canali Baiona e Magni, il cui avvio è fissato per lunedì 30 novembre.

Il provvedimento è stato adottato dalla Capitaneria di Porto in seguito a una richiesta del Comune di Ravenna, che aveva sollecitato una valutazione delle possibili misure per facilitare il traghettamento durante il periodo di chiusura della strada. Per rispondere al previsto aumento del traffico di mezzi e passeggeri, Start Romagna impiegherà contemporaneamente entrambi i traghetti disponibili, “Azzurro” e “Baleno”.

L’ordinanza stabilisce che, dal 30 novembre al 23 dicembre 2026, nei giorni infrasettimanali e nelle prime ore della mattina, i movimenti delle navi mercantili vengano programmati in modo da garantire la massima operatività dei traghetti tra le due sponde del canale.

La misura è stata studiata per favorire gli spostamenti dei pendolari senza provocare ripercussioni significative sull’attività portuale, conciliando le esigenze del traffico marittimo commerciale con quelle della mobilità locale.

Un’ulteriore disposizione riguarda gli studenti: il pulmino scolastico avrà la precedenza nell’imbarco rispetto alle altre autovetture in attesa, così da facilitare il rispetto degli orari di ingresso a scuola.

Le nuove regole sono state definite attraverso un confronto tra la Capitaneria di Porto, i rappresentanti dei servizi tecnico-nautici, Start Romagna e gli armatori del naviglio locale, con l’obiettivo di individuare una soluzione compatibile con la sicurezza della navigazione e con la continuità delle operazioni portuali.

Il Comune di Ravenna ha ringraziato il comandante Maurizio Tattoli per la sensibilità dimostrata, insieme ai servizi tecnico-nautici e agli armatori per la disponibilità a collaborare, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra le esigenze della mobilità terrestre e quelle del porto.