Dal 5 dicembre al 6 gennaio piazza San Francesco ospiterà il Villaggio di Natale di ADVS Fidas Ravenna, che torna con un calendario di appuntamenti per le festività e la tradizionale Lotteria della Befana. L’iniziativa dell’associazione dei donatori di sangue dell’ospedale di Ravenna è anche un’occasione per avvicinare nuovi volontari alla donazione di sangue e plasma: durante le giornate di apertura sarà possibile chiedere informazioni e lasciare i propri contatti per essere richiamati e concordare una prima donazione.

Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 14.30. Nelle baite di legno i volontari proporranno tè caldo, vin brulé, panettone, dolci, cioccolata calda, popcorn, zucchero filato, palloncini e gadget.

L’inaugurazione è in programma sabato 5 dicembre alle 15, alla presenza delle autorità, con la partecipazione delle Chiefs Ravenna Cheerleaders e del cantastorie Andrea Lama. Il calendario proseguirà domenica 6 e lunedì 7 dicembre con le attrazioni del Billo Circus e martedì 8 dicembre con lo spettacolo di falconeria “I rapaci di Eddy”, che prevede anche la possibilità di scattare fotografie con gli animali.

Tre gli appuntamenti con le visite guidate “A spasso con i donatori”: il 10 dicembre Serena Zecchini accompagnerà i partecipanti in “Ravenna tra Dante, mosaici e memoria reale”; il 16 dicembre Cristiana Zama proporrà “Piccolo è bello!” e il 23 dicembre Sabrina Lattanzio guiderà la visita “Storia del presepe nel cuore della città”. Tutte le visite inizieranno alle 15 e avranno una durata di circa un’ora e mezza.

Per i bambini sono previsti due laboratori natalizi, il 13 e il 19 dicembre, dedicati alla realizzazione di una pallina di Natale. Il 24 dicembre, alle 15, Babbo Natale sarà in piazza per foto e gadget. Domenica 27 dicembre alle 18.30 tornerà invece lo spettacolo delle fontane pirodanzanti, con una coreografia di acqua, musica, luci e fuoco nella cornice di piazza San Francesco.

Il nuovo anno si aprirà venerdì 1° gennaio alle 15 con gli sciucarén e i ballerini romagnoli del Gruppo Folk Italiano “alla Casadei”, della Scuola di Ballo Malpassi. Sabato 2 gennaio alle 18.30 sarà la volta del concerto gospel dei Voices of Joy di Faenza. Domenica 3 gennaio, dalle 15, il pomeriggio sarà dedicato alla Polizia di Stato con “Polizia: missione Natale”, iniziativa organizzata dall’associazione DonatoriNati e dalla Polizia di Stato di Ravenna, con mezzi, dimostrazioni e occasioni per scattare fotografie.

La chiusura è prevista per mercoledì 6 gennaio: alle 15 la Befana scenderà dal cielo grazie ai Vigili del Fuoco di Ravenna, mentre alle 16.30 si terrà l’estrazione della Lotteria della Befana.

La lotteria mette in palio 26 premi. Al primo posto c’è una nuova Opel Corsa Edition a benzina da 100 cavalli; seguono un buono viaggio da 800 euro dell’agenzia Millepiedi, buoni spesa Famila da 500, 250, 150 e 100 euro, un buono da 250 euro dell’Officina Casadio, buoni per ristoranti, card CinemaCity, ingressi a Mirabilandia, massaggi e altri buoni acquisto. I biglietti costano 2,50 euro e si possono acquistare tutti i giorni al Villaggio oppure nella sede dell’associazione all’ospedale di Ravenna. I costi di Iva, immatricolazione e Ipt della vettura saranno a carico del vincitore.