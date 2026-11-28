L’agricoltura ravennate chiude il 2026 con una ripresa produttiva in diversi comparti, dalla frutta estiva ai cereali autunno-vernini, passando per il vitivinicolo e l’olivicoltura. A preoccupare sono tuttavia il crollo delle quotazioni alla produzione e l’aumento dei costi energetici, dei fertilizzanti e dell’irrigazione, che comprimono pesantemente i margini delle aziende. È quanto emerge dalla 40ª edizione del report sull’Annata Agraria di Cia-Agricoltori Italiani Romagna.

Al 30 settembre 2026 la provincia di Ravenna conta 5.706 imprese agricole attive (-2,1%), di cui 844 femminili (-2,3%) e 206 giovanili, queste ultime sostanzialmente stabili. Gli occupati in agricoltura, secondo le stime Istat relative al 2025, sono 6.479, pari al 3,8% del totale provinciale, con una contrazione del 35% rispetto al 2024.

L’annata più calda mai registrata

Sul fronte climatico, il 2026 è stato l’anno più caldo mai registrato in Romagna, con una temperatura media di 16,3 °C (+1,9 °C rispetto alla media 1991-2020) e precipitazioni pari a 557,6 mm (-21,1%). Il Ravennate ha dovuto fare i conti con gelate invernali, 38 giornate con temperature superiori ai 35 °C, grandinate e forti raffiche di vento in agosto, oltre a un drastico calo delle precipitazioni in settembre (-48%) e ottobre (-77,6%).

Frutticoltura: aumentano i raccolti, crollano le quotazioni

Nonostante la contrazione delle superfici coltivate, la frutticoltura ravennate registra una ripresa produttiva per albicocche (451.992 quintali, +84%), nettarine (710.400 quintali, +27,3%) e pesche (248.500 quintali, +28%). In calo invece pere (280.440 quintali, -17%), mele (396.000 quintali, -14,2%) e kiwi (circa 500mila quintali, oltre il -30%).

Crescono solamente le superfici destinate a nocciolo (182 ettari, +39%) e kiwi (2.660 ettari, +2,3%). Pesante la flessione dei prezzi medi all’origine: -34% per pesche e nettarine, -28% per le pere e -23% per albicocche e ciliegie.

Vino e olio in crescita

Nel comparto vitivinicolo la raccolta supera i 3,65 milioni di quintali (+9% circa rispetto al 2025), con uve sane ed elevate gradazioni zuccherine. Il mercato resta tuttavia frenato dalle giacenze.

Particolarmente positiva l’annata olivicola: sui 735 ettari coltivati (+3%), la resa media passa da 11 a 27,3 quintali per ettaro (+148%), mentre la produzione di olive raggiunge i 16.052 quintali (+156%). L’olio prodotto ammonta a 222.264 kg (+163%), di cui 32.679 kg di Olio Dop “Brisighella”, contro i 6.500 kg del 2025. Ottima la qualità, con assenza della mosca olearia, ma le quotazioni nazionali all’origine risultano quasi dimezzate rispetto ai picchi dello scorso anno.

Cereali, colture industriali e sementiere

In crescita le produzioni di frumento tenero (oltre 903mila quintali, +42,69%), duro (868mila quintali, +18,44%) e orzo (88.800 quintali, +56,48%). In forte calo mais (-37,52%) e sorgo (-53,48%), mentre caldo e grandine hanno penalizzato le rese del pomodoro da industria, il cui prezzo quadro Nord si attesta a 137 euro a tonnellata (-4%).

Positivo l’andamento della colza, con superfici in aumento del 52,3%, rese di 35 quintali per ettaro (+75%) e prezzi all’origine saliti da 503 a 684 euro a tonnellata. In ripresa anche le quotazioni della soia (470-475 euro a tonnellata) e delle patate (0,52 euro al kg contro gli 0,42 del 2025).

Ravenna conferma inoltre il proprio ruolo strategico nelle colture sementiere, concentrando il 63% delle superfici certificate di erba medica da seme della Romagna, pari a 6.459 ettari.

Zootecnia, apicoltura, biologico e agriturismo

Gli allevamenti bovini scendono da 138 a 128, con un patrimonio pressoché stabile di 7.167 capi. Ravenna resta il principale polo suinicolo romagnolo, nonostante la contrazione dei capi da 87.728 a 77.880 (-11,2%) e degli allevamenti da 131 a 129. In calo gli avicoli, in crescita gli ovini e stabili i caprini. Le aziende zootecniche biologiche salgono da 21 a 28.

In apicoltura aumentano gli alveari, da 12.165 a 13.450, mentre le ondate di calore hanno penalizzato la produzione di miele di tiglio. Sul fronte del biologico, secondo i dati consolidati a fine 2025, il Ravennate conta 10.088 ettari certificati o in conversione (-6%) e 398 operatori.

Positivo anche l’andamento dell’agriturismo: con 129 aziende attive (+4,9% nel 2025), oltre mille posti letto e 500mila pasti all’anno, Ravenna registra la maggiore crescita del comparto in Romagna.

Le priorità di Cia Romagna