Agricoltura ravennate, nel 2026 crescono le produzioni ma crollano i prezzi: margini aziendali a rischio
L’agricoltura ravennate chiude il 2026 con una ripresa produttiva in diversi comparti, dalla frutta estiva ai cereali autunno-vernini, passando per il vitivinicolo e l’olivicoltura. A preoccupare sono tuttavia il crollo delle quotazioni alla produzione e l’aumento dei costi energetici, dei fertilizzanti e dell’irrigazione, che comprimono pesantemente i margini delle aziende. È quanto emerge dalla 40ª edizione del report sull’Annata Agraria di Cia-Agricoltori Italiani Romagna.
Al 30 settembre 2026 la provincia di Ravenna conta 5.706 imprese agricole attive (-2,1%), di cui 844 femminili (-2,3%) e 206 giovanili, queste ultime sostanzialmente stabili. Gli occupati in agricoltura, secondo le stime Istat relative al 2025, sono 6.479, pari al 3,8% del totale provinciale, con una contrazione del 35% rispetto al 2024.
L’annata più calda mai registrata
Sul fronte climatico, il 2026 è stato l’anno più caldo mai registrato in Romagna, con una temperatura media di 16,3 °C (+1,9 °C rispetto alla media 1991-2020) e precipitazioni pari a 557,6 mm (-21,1%). Il Ravennate ha dovuto fare i conti con gelate invernali, 38 giornate con temperature superiori ai 35 °C, grandinate e forti raffiche di vento in agosto, oltre a un drastico calo delle precipitazioni in settembre (-48%) e ottobre (-77,6%).
Frutticoltura: aumentano i raccolti, crollano le quotazioni
Nonostante la contrazione delle superfici coltivate, la frutticoltura ravennate registra una ripresa produttiva per albicocche (451.992 quintali, +84%), nettarine (710.400 quintali, +27,3%) e pesche (248.500 quintali, +28%). In calo invece pere (280.440 quintali, -17%), mele (396.000 quintali, -14,2%) e kiwi (circa 500mila quintali, oltre il -30%).
Crescono solamente le superfici destinate a nocciolo (182 ettari, +39%) e kiwi (2.660 ettari, +2,3%). Pesante la flessione dei prezzi medi all’origine: -34% per pesche e nettarine, -28% per le pere e -23% per albicocche e ciliegie.
Vino e olio in crescita
Nel comparto vitivinicolo la raccolta supera i 3,65 milioni di quintali (+9% circa rispetto al 2025), con uve sane ed elevate gradazioni zuccherine. Il mercato resta tuttavia frenato dalle giacenze.
Particolarmente positiva l’annata olivicola: sui 735 ettari coltivati (+3%), la resa media passa da 11 a 27,3 quintali per ettaro (+148%), mentre la produzione di olive raggiunge i 16.052 quintali (+156%). L’olio prodotto ammonta a 222.264 kg (+163%), di cui 32.679 kg di Olio Dop “Brisighella”, contro i 6.500 kg del 2025. Ottima la qualità, con assenza della mosca olearia, ma le quotazioni nazionali all’origine risultano quasi dimezzate rispetto ai picchi dello scorso anno.
Cereali, colture industriali e sementiere
In crescita le produzioni di frumento tenero (oltre 903mila quintali, +42,69%), duro (868mila quintali, +18,44%) e orzo (88.800 quintali, +56,48%). In forte calo mais (-37,52%) e sorgo (-53,48%), mentre caldo e grandine hanno penalizzato le rese del pomodoro da industria, il cui prezzo quadro Nord si attesta a 137 euro a tonnellata (-4%).
Positivo l’andamento della colza, con superfici in aumento del 52,3%, rese di 35 quintali per ettaro (+75%) e prezzi all’origine saliti da 503 a 684 euro a tonnellata. In ripresa anche le quotazioni della soia (470-475 euro a tonnellata) e delle patate (0,52 euro al kg contro gli 0,42 del 2025).
Ravenna conferma inoltre il proprio ruolo strategico nelle colture sementiere, concentrando il 63% delle superfici certificate di erba medica da seme della Romagna, pari a 6.459 ettari.
Zootecnia, apicoltura, biologico e agriturismo
Gli allevamenti bovini scendono da 138 a 128, con un patrimonio pressoché stabile di 7.167 capi. Ravenna resta il principale polo suinicolo romagnolo, nonostante la contrazione dei capi da 87.728 a 77.880 (-11,2%) e degli allevamenti da 131 a 129. In calo gli avicoli, in crescita gli ovini e stabili i caprini. Le aziende zootecniche biologiche salgono da 21 a 28.
In apicoltura aumentano gli alveari, da 12.165 a 13.450, mentre le ondate di calore hanno penalizzato la produzione di miele di tiglio. Sul fronte del biologico, secondo i dati consolidati a fine 2025, il Ravennate conta 10.088 ettari certificati o in conversione (-6%) e 398 operatori.
Positivo anche l’andamento dell’agriturismo: con 129 aziende attive (+4,9% nel 2025), oltre mille posti letto e 500mila pasti all’anno, Ravenna registra la maggiore crescita del comparto in Romagna.
Le priorità di Cia Romagna
Tra le principali richieste dell’associazione figurano interventi concreti a sostegno dei giovani agricoltori, una giusta remunerazione lungo la filiera, una migliore gestione delle risorse idriche, strumenti efficaci di difesa delle colture, il contrasto al dissesto idrogeologico, la gestione della fauna selvatica e il mantenimento dei servizi nelle aree collinari e montane.