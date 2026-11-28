Rinnovo dei vertici per Assofarm Emilia-Romagna, il coordinamento regionale delle farmacie comunali. L’assemblea degli associati, riunita mercoledì 25 novembre a Imola, ha eletto Roberto Rava, presidente della società Sfera di Imola (che gestisce le farmacie comunali in provincia di Bologna e di Ravenna), alla guida dell’associazione regionale e Carlo Bergamini, direttore dell’azienda speciale FCR di Reggio Emilia, alla carica di Segretario generale per il mandato 2027-2029.

Bergamini era già stato nominato coordinatore regionale nel 2024, dopo la scomparsa di Egidio Campari. Con il nuovo incarico continuerà a rappresentare le farmacie comunali dell’Emilia-Romagna nei tavoli di concertazione e accreditamento con la Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione.

Nel corso dell’assemblea, ospitata nella sede di Sfera Farmacie e presieduta da Andrea Capelli, presidente di FCR, è stata eletta anche Paola Nocenti, direttrice generale di AFM Farmacie Comunali di Ferrara, come Coordinatrice dei Direttori.

Assofarm Emilia-Romagna riunisce 30 aziende e società partecipate che gestiscono complessivamente 147 farmacie comunali. FCR ne rappresenta 44: 31 gestite direttamente e 13 per conto di altri Comuni.

«Ringrazio tutte le aziende e le farmacie comunali della regione – ha dichiarato Carlo Bergamini – per la fiducia e per il contributo fattivo dimostrato in questi anni. La farmacia territoriale in Italia sta evolvendo, i nuovi servizi sanitari convenzionati con il SSN continuano a dimostrare come i farmacisti siano i primi professionisti della salute che incontrano i cittadini pazienti».