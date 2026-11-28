Duro affondo della UIL Ravenna nei confronti dell’Amministrazione comunale in merito alla manovra di bilancio per il 2027 , i cui contenuti sono stati resi noti attraverso la stampa locale nella mattinata di sabato 28 novembre, a due giorni dall’incontro con le organizzazioni sindacali, già fissato per lunedì 30 novembre alle 14.30. Una scelta di metodo che il segretario generale della UIL Ravenna, Carlo Sama , definisce “una grave scorrettezza istituzionale e uno schiaffo al valore del confronto preventivo”. Secondo il sindacato, anticipare alla stampa i contenuti della manovra prima del confronto con le parti sociali rischia di svuotare di significato il tavolo di trattativa, riducendolo a una mera formalità.

Nel mirino della UIL anche i contenuti del bilancio. A fronte di un gettito previsto di 57,9 milioni di euro dall’IMU e di 21,7 milioni dall’addizionale comunale IRPEF, il sindacato contesta il mantenimento della pressione fiscale locale ai massimi consentiti dalla legge, evidenziando inoltre l’aumento delle entrate previste dalle sanzioni stradali, pari a 13,8 milioni di euro, di cui 8,2 milioni derivanti da autovelox e telelaser.

La UIL critica inoltre la disparità di trattamento riservata alle parti sociali, sottolineando come l’Amministrazione abbia manifestato la volontà di confrontarsi con le associazioni di categoria in vista di un eventuale ritocco della tassa di soggiorno, senza riservare, secondo il sindacato, la medesima attenzione ai rappresentanti di lavoratori e pensionati.

Sama torna quindi a ribadire le tre proposte avanzate dalla UIL già lo scorso 18 settembre e riprese l’11 novembre: la riduzione generalizzata delle aliquote dell’addizionale IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e pensione, l’innalzamento della soglia di esenzione e l’istituzione o il potenziamento di fondi di restituzione e progressività a sostegno delle fasce economicamente più deboli.