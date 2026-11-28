Soprabito sul braccio, cappello in mano, una posa disinvolta quasi a dire “sono qui, gli anni e le intemperie non hanno cambiato la mia immagine”. La statua di Marco Minghetti, statista bolognese morto 140 anni fa, il 16 dicembre 1886, è tornata al suo originale splendore e oggi, sabato 28 novembre, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del monumento restaurato grazie all’importante contributo economico messo a disposizione dalla Cassa di Ravenna, dalla Banca di Imola e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Al taglio del nastro erano presenti i tre Presidenti, Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna, Giovanni Tamburini, Presidente di Banca di Imola e Mirella Falconi Mazzotti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna assieme al Sindaco di Bologna Matteo Lepore. Presente anche il Direttore Generale del Gruppo La Cassa di Ravenna Nicola Sbrizzi.

Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna Spa, ha innanzitutto ricordato “che fu Nicola Matteucci ad insegnarmi insistentemente il ruolo fondamentale di Marco Minghetti come pensatore, economista, patriota risorgimentale e statista di rilievo europeo”. Il Presidente Patuelli ha sottolineato “che il prof. Matteucci mi esortava a leggere innanzitutto gli scritti di Minghetti, economici, di morale, in particolare per l’alta etica in economia, giuridici e sui rapporti fra Stato e Chiesa. Il restauro della statua di Minghetti a Bologna -ha concluso il Presidente Patuelli- “è anche una testimonianza per l’artefice della prima legge bancaria italiana, promulgata il 30 aprile 1874 (Legge n. 1920), quando Minghetti era contemporaneamente Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze”.

“Con questo restauro -ha sottolineato il Presidente di Banca di Imola Giovanni Tamburini- non abbiamo solo voluto restituire alla città di Bologna uno dei suoi monumenti storici più importanti, ma anche stimolare i bolognesi a recuperare la conoscenza e la memoria di un grande concittadino, oggi dai più misconosciuto. Minghetti fu certamente un importante statista, ma anche un profondo conoscitore della migliore cultura europea dell’epoca, con una propria originale visione dei rapporti tra lo Stato, la società e l’economia, tema ancora oggi al centro del dibattito”.

‘Tra i compiti istituzionali della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna -ha aggiunto la Presidente della Fondazione Mirella Falconi Mazzotti- figurano la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali, architettonici e monumentali e come Fondazione abbiamo aderito subito, con entusiasmo, a questo progetto, sia per l’importanza della figura di Marco Minghetti, sia per il valore dell’opera (unica in Italia assieme a quella di Roma), sia infine per la centralità del monumento nel cuore di Bologna, dove moltissime persone hanno modo di ricordare e comprendere a fondo l’opera del grande statista bolognese”.

Marco Minghetti è stato più volte Ministro della nuova Italia, in particolare Ministro degli Interni nei governi Cavour e Ricasoli e Ministro delle Finanze nel governo del romagnolo Farini, al quale succedette come Presidente del Consiglio fra il 1863 e il 1864. Dopo un’altra esperienza come Ministro dell’Agricoltura, del Commercio e dell’Industria nel governo Menabrea, fu nuovamente Presidente del Consiglio dal luglio 1873 al marzo 1876.

Il restauro, affidato al restauratore Nicola Salvioli, di Firenze, specializzato nel recupero di grandi opere in bronzo, è stato l’occasione per far ritornare alla bellezza originaria uno dei più importanti monumenti storici della città di Bologna, ma anche per recuperare la memoria e la conoscenza di una delle figure più significative del percorso che portò all’Unità d’Italia e al suo successivo consolidamento.