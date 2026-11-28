Circa 500 concessioni demaniali da assegnare e un settore che, nei mesi di maggiore attività, dà lavoro a 2.000-2.500 persone. Mentre a Ravenna e Cervia si avvicina il passaggio dei bandi per le concessioni balneari, il confronto sul futuro degli stabilimenti non riguarda soltanto gli attuali concessionari, gli investimenti e gli eventuali indennizzi. C’è anche un altro aspetto che coinvolge direttamente il futuro della costa: le condizioni di chi lavora negli stabilimenti, tra dipendenti fissi e personale stagionale.

A richiamare l’attenzione su questo fronte è la Filcams Cgil di Ravenna, che chiede l’inserimento di precise garanzie occupazionali nei futuri bandi dei due Comuni. La richiesta principale è quella di una clausola sociale obbligatoria, accompagnata dall’utilizzo dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentativi, per contrastare il ricorso ai cosiddetti contratti pirata e tutelare anche i lavoratori stagionali.

Il tema si inserisce nel percorso che porterà, entro giugno 2027, i Comuni di Ravenna e Cervia a emanare i bandi per le concessioni demaniali marittime, in applicazione della direttiva Bolkestein. Secondo i dati richiamati dal sindacato, nella provincia di Ravenna sono circa 500 le concessioni interessate e il comparto occupa tra le 2.000 e le 2.500 persone nei mesi di picco estivo, considerando titolari, dipendenti fissi e lavoratori stagionali.

La Filcams Cgil esprime preoccupazione per i tempi dell’iter normativo e, soprattutto, per le tutele previste nella bozza del bando tipo. A oltre un mese e mezzo dalla pubblicazione del testo, avvenuta a fine settembre, il sindacato segnala che manca ancora l’adozione della versione definitiva da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ma è soprattutto sul contenuto delle regole che si concentra la posizione sindacale. “Nel dibattito pubblico, monopolizzato quasi esclusivamente dalla questione relativa agli indennizzi tra concessionari uscenti ed entranti, i lavoratori e le lavoratrici del comparto rischiano di restare i grandi dimenticati”, afferma la Filcams Cgil Ravenna.

Per questo il sindacato chiede che i futuri bandi prevedano una clausola sociale obbligatoria, in grado di proteggere anche il personale stagionale, e impongano l’applicazione dei contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi, così da contrastare la diffusione di condizioni contrattuali meno tutelanti.

Tra le altre richieste ci sono il divieto di subconcessione e la limitazione degli appalti, per evitare – secondo la Filcams – un’ulteriore frammentazione dei rapporti di lavoro e la crescita della precarietà. Il sindacato sollecita inoltre investimenti nella formazione continua del personale e criteri che valorizzino le aziende capaci di garantire livelli di salute e sicurezza superiori ai requisiti minimi di legge.

La Filcams Cgil ricorda di aver avviato già dalla scorsa primavera un confronto con le amministrazioni comunali del territorio, con l’obiettivo di portare le proprie richieste all’interno della preparazione dei futuri bandi di Ravenna e Cervia.

Il timore espresso dal sindacato è che il cambiamento del sistema delle concessioni possa tradursi in un peggioramento delle condizioni occupazionali, anziché diventare un’occasione per rafforzare le tutele. Un rischio che, secondo la Filcams, va affrontato considerando le criticità che ancora caratterizzano il settore, dal lavoro nero e grigio al mancato pagamento delle spettanze.