L’aumento dei costi energetici continua a pesare sui bilanci delle imprese romagnole, in particolare su quelle che operano nei trasporti e nella logistica, mentre il mancato accordo alla COP31 riporta al centro le difficoltà di affrontare la crisi climatica. A lanciare l’allarme è Legacoop Romagna, che traccia un bilancio del 2026 e chiede interventi strutturali per contenere i rincari, a partire dall’introduzione del gasolio professionale. Una richiesta che riguarda direttamente 25 cooperative del territorio, con 1.155 soci e un valore della produzione superiore ai 320 milioni di euro.

«Una delle poche certezze economiche rimaste è che la fine dell’anno è tempo di bilanci. Fra le variabili che più significativamente hanno influenzato l’andamento del 2026, nulla è più rilevante della nuova, ennesima crisi energetica», osserva Legacoop Romagna, richiamando i dati Eurostat che registrano in Italia, a ottobre, un aumento dei prezzi dei carburanti del 26% su base annua.

Un rincaro che l’associazione definisce «preoccupante e di entità superiore alle peggiori aspettative» e che si inserisce in un anno segnato da diversi fattori di pressione sui prezzi. A gennaio è intervenuto il riallineamento delle accise tra benzina e gasolio previsto dalla Finanziaria 2026, mentre da marzo, con l’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente, i prezzi alla pompa hanno iniziato a superare i due euro.

Trasporti e logistica, 25 cooperative alle prese con i rincari

Le conseguenze dell’aumento dei carburanti si fanno sentire soprattutto nelle attività per le quali il trasporto rappresenta una componente essenziale dei costi di produzione e di gestione. «Cosa significa per le imprese, per la tenuta dei bilanci e il consolidamento dell’occupazione? Innanzitutto, dover fare i conti con un aumento di costi che rischia di compromettere l’andamento di buona parte del settore terziario e delle sue filiere», sottolinea Legacoop Romagna.

L’associazione richiama in particolare le difficoltà dei consorzi cooperativi e delle imprese associate, spesso realtà artigiane di piccole e medie dimensioni, che devono sostenere rincari difficilmente trasferibili sui prezzi dei servizi.

Per il sistema rappresentato da Legacoop Romagna, il settore coinvolge 25 cooperative, 1.155 soci e oltre 320 milioni di euro di valore della produzione. «Aumenti che si avvicinano al 30%, infatti, non sono automaticamente recuperabili, tantomeno in tempo reale, in nessun contratto di servizi, né dai committenti privati, né da quelli pubblici», evidenzia l’associazione.

La preoccupazione riguarda anche le possibili ripercussioni sul resto dell’economia. In un Paese nel quale, secondo i dati richiamati da Legacoop, oltre l’80% delle merci e degli approvvigionamenti viaggia su gomma, l’aumento dei costi dei trasporti rischia infatti di propagarsi lungo le filiere produttive.

Tra i settori potenzialmente interessati vengono indicati la pesca, l’agroindustria, la grande distribuzione organizzata, il facility management e i servizi ambientali.

Legacoop chiede il gasolio professionale: «Servono costi più certi»

Per affrontare questa situazione, Legacoop Romagna considera insufficiente il credito d’imposta previsto dal Governo per compensare i rincari sostenuti dalle imprese di trasporto.

Pur riconoscendone l’importanza, l’associazione ritiene che la misura non disponga di risorse economiche adeguate e che i tempi di intervento non siano sufficientemente compatibili con le esigenze di bilancio delle aziende.

«Non è risolutivo, ad esempio, lo strumento del credito d’imposta per il recupero dei rincari concesso dal governo al settore trasporti: una misura importante, ma a cui manca la capienza necessaria sul piano economico e anche una temporalità funzionale di intervento commisurata ai bilanci delle aziende», dichiarano da Legacoop.

Da qui la proposta avanzata dalle cooperative di trasporto della Romagna e condivisa con Legacoop nazionale: introdurre il gasolio professionale per tutto il settore, con l’obiettivo di rendere maggiormente prevedibili i costi del carburante e contenere le ricadute economiche sulle imprese, sulle filiere e sui consumatori.

La richiesta nasce dalla necessità di individuare strumenti che non si limitino a compensare parzialmente gli aumenti già sostenuti, ma permettano alle aziende di programmare l’attività in condizioni di maggiore stabilità.

Crisi climatica, la critica al mancato accordo della COP31

Alle difficoltà economiche si aggiunge, secondo Legacoop Romagna, l’incertezza legata alle politiche internazionali per il clima. L’associazione collega il bilancio negativo dell’anno sul fronte energetico anche agli esiti della COP31, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, denunciando il mancato raggiungimento di un accordo sulle fonti fossili e sulle emissioni.

«Il 2026 volge al termine e sul fronte energia non si intravede di certo il sereno», osserva Legacoop Romagna, che afferma di denunciare da mesi le conseguenze dei rincari sul sistema produttivo.

A rendere il quadro ancora più complesso, secondo l’associazione, è arrivato «l’ennesimo fallimento, seppur annunciato, di COP31», considerato un ulteriore segnale delle difficoltà della comunità internazionale nel definire risposte condivise alla crisi ambientale.

«Mentre i fenomeni climatici impazzano e i costi energetici stritolano le imprese, infatti, il mancato accordo fra i potenti su fonti fossili ed emissioni continua ad alimentare gli squilibri ambientali ed economici di un pianeta che a tutti, invece, converrebbe salvare».

Per Legacoop Romagna, le due questioni non possono essere considerate separatamente: la pressione dei costi energetici sulle attività economiche e la necessità di affrontare il cambiamento climatico richiedono entrambe decisioni capaci di guardare oltre le emergenze immediate.