foto d'archivio

In Emilia-Romagna sono 642 i genitori separati o divorziati ammessi al contributo affitto, per un totale di 1.735.014,81 euro. I primi bonifici arriveranno nei prossimi giorni. I numeri più alti si registrano nella città metropolitana di Bologna (143 beneficiari) e in provincia di Modena (112). Nelle altre province sono 72 a Reggio Emilia, 68 a Parma, 63 a Rimini, 53 a Forlì-Cesena, 50 a Ravenna, 48 a Ferrara e 33 a Piacenza.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso questa settimana alla Ragioneria dello Stato tutti i 21 decreti di pagamento per i 7.402 beneficiari in Italia. Il contributo può coprire il 50% del canone di affitto, fino a un massimo di 500 euro al mese e di 6.000 euro l’anno. Il ministro Matteo Salvini esprime grande soddisfazione per i tempi di erogazione, che consentiranno a tutti i beneficiari di ricevere il contributo entro dicembre. Per il 2027 la dotazione del Fondo aumenterà di 30 milioni di euro, arrivando a 50 milioni complessivi. Un incremento fortemente voluto da Salvini per aiutare madri e padri a sostenere le spese di una nuova casa dopo la separazione.