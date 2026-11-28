Nella mattinata di sabato 28 novembre al Cinema Sarti di Faenza è stato presentato il libro “Team Selene “di Letizia Mammini, dedicato alla storica scuderia faentina che negli anni Sessanta contribuì a gettare le basi della tradizione motoristica da cui sarebbe nato il Minardi Team. L’incontro ha visto la partecipazione dell’autrice, del giornalista, scrittore e opinionista Leo Turrini, autore della prefazione e della postfazione del volume, di Gian Carlo Minardi e del vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri. A moderare la presentazione è stato il giornalista faentino Boris Casadio, storico speaker in vari circuiti romagnoli.