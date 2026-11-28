Faenza. Al Cinema Sarti la presentazione del libro sul Team Selene, apripista del Minardi Team
Nella mattinata di sabato 28 novembre al Cinema Sarti di Faenza è stato presentato il libro “Team Selene “di Letizia Mammini, dedicato alla storica scuderia faentina che negli anni Sessanta contribuì a gettare le basi della tradizione motoristica da cui sarebbe nato il Minardi Team. L’incontro ha visto la partecipazione dell’autrice, del giornalista, scrittore e opinionista Leo Turrini, autore della prefazione e della postfazione del volume, di Gian Carlo Minardi e del vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri. A moderare la presentazione è stato il giornalista faentino Boris Casadio, storico speaker in vari circuiti romagnoli.
Tra testimonianze, ricordi e aneddoti, l’appuntamento ha permesso di ripercorrere una delle pagine più significative dell’epoca pionieristica dell’automobilismo faentino. Ad impreziosire la mattinata, l’esposizione di una storica vettura del Team Selene nel chiostro della Casa del Popolo, adiacente al Cinema Sarti, e la sua messa in moto davanti al pubblico.
Il volume, nato dal desiderio dell’autrice di tramandare alle nuove generazioni la memoria della scuderia, ripercorre attraverso fotografie e testimonianze le vicende di un gruppo di giovani amici del Borgo Durbecco che, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, trasformarono la passione per i motori in un’avventura sportiva arrivando a costruire monoposto di Formula 850.
“Questo libro non rappresenta soltanto un modo per ricordare il passato, ma vuol essere anche d’ispirazione per i giovani”, ha sottolineato Gian Carlo Minardi nel corso dell’incontro.