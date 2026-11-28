Faenza si veste a festa: con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale al via le iniziative in centro storico
Entra nel vivo il periodo natalizio a Faenza. Nel pomeriggio di sabato 28 novembre, in piazza del Popolo e piazza della Libertà, si è svolta la tradizionale accensione delle luminarie, appuntamento che inaugura il ricco calendario di iniziative dedicate alle festività nella città manfreda.
Il programma prevedeva alle 17 l’accensione delle luci, accompagnata dalla musica itinerante di una marching band, mentre alle 17.30 si è svolta l’accensione dell’albero di Natale e l’inaugurazione del Christmas Village. Ad impreziosire l’appuntamento lo spettacolo di danza ritmica “Fragile. La scatola dei ricordi”, a cura del Club Atletico Faenza in collaborazione con Everdream APS.
L’iniziativa inaugura il cartellone “A Natale si Fa 2026”, promosso dal Consorzio Faenza C’entro in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che fino al 17 gennaio 2027 animerà il centro storico e il Borgo con spettacoli, mercatini, intrattenimento e appuntamenti rivolti a tutte le fasce d’età.
Fotoservizio e video di Gianni Zampaglione.