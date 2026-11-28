Nella mattinata di sabato 28 novembre, l’Aula Magna dell’ITIP Bucci di Faenza ha ospitato un incontro con Fabio Castagnoli, autore del libro “Voglia di vivere”, nell’ambito del progetto di educazione stradale “Sentirsi in strada”, promosso dall’istituto faentino per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sicurezza e della prevenzione.

Accompagnato dai genitori, Castagnoli ha condiviso con gli studenti delle classi quarte la propria esperienza, raccontando le conseguenze di un incidente stradale vissuto in prima persona e affrontato con il sostegno della famiglia.

All’appuntamento ha preso parte anche il sovrintendente Stefano Lotti della Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina, che già nei giorni scorsi, insieme al collega Vanes Nanni, aveva incontrato gli studenti per approfondire gli aspetti normativi e i temi legati alla prevenzione degli incidenti stradali.

Alla formazione tecnica e normativa si è dunque affiancata la testimonianza diretta di Castagnoli e della sua famiglia, offrendo ai ragazzi un’occasione di riflessione sulle conseguenze delle proprie scelte alla guida e sull’importanza di adottare comportamenti responsabili.