La Fenix Energia Faenza esce sconfitta dal confronto casalingo con la capolista VBR Liverani Lugo, che si impone per 3-0 con i parziali di 25-18, 25-23 e 25-17. Una gara nella quale le faentine sono riuscite a tenere testa alle avversarie soprattutto nei primi due set, senza però trovare la continuità necessaria per mettere in discussione il risultato.

La formazione allenata da Alberto Del Giudice ha affrontato una squadra che ha confermato le proprie ambizioni di vertice, riuscendo a fare la differenza nei momenti decisivi. Nel primo parziale la Fenix è rimasta in partita fino a circa tre quarti del set, prima dell’allungo finale delle lughesi, trascinate da Baù, che ha chiuso l’incontro con 14 punti.

«Lugo ha confermato di essere una squadra costruita per vincere il campionato», commenta Del Giudice. «Il primo set è stato combattuto e punto a punto fino a tre quarti, poi Lugo con Baù ha dato la zampata finale portandolo a casa».

Il secondo set è stato il più equilibrato e anche quello che lascia maggiori rimpianti alla formazione faentina. Sul 20-19 a proprio favore, la Fenix ha commesso quattro errori consecutivi al servizio, compromettendo la possibilità di aggiudicarsi il parziale, poi conquistato da Lugo per 25-23.

«Il secondo è stato una vera e propria battaglia, ma sul 20-19 per noi abbiamo sbagliato quattro battute consecutive buttando letteralmente via il set», sottolinea l’allenatore.

Nel terzo parziale Lugo è partita con maggiore decisione, ma le padrone di casa sono riuscite a recuperare terreno e a raggiungere le avversarie, senza tuttavia completare la rimonta. La capolista ha quindi chiuso il set sul 25-17, conquistando l’intera posta in palio.

«Complimenti alle nostre avversarie, mentre per noi c’è tanto da lavorare, anche sotto il profilo dell’approccio alla gara», conclude Del Giudice.

Tra le giocatrici della Fenix Energia, la migliore realizzatrice è stata I. Francesconi con 10 punti, seguita da D’Agostino con 7, Cavallari e Ramponi con 5. Per Lugo, oltre ai 14 punti di Baù, si segnalano i 13 di Casadio e gli 8 di Verlicchi.

La Fenix Energia tornerà in campo giovedì 3 dicembre alle 21, in trasferta contro la Pallavolo Mordano.

Il tabellino

Fenix Energia Faenza – VBR Liverani Lugo 0-3

Parziali: 18-25, 23-25, 17-25.

Fenix Energia Faenza: Cavallari 5, Bartoli, Ravaioli, D’Agostino 7, Rossi 2, Seganti (L1), I. Francesconi 10, Mezzetti 2, Ramponi 5, Raffoni, Francesconi, Babini, Giorgi. Allenatore: Alberto Del Giudice. Assistente: Bertaccini.