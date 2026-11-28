Il Liscio compie un altro passo verso il riconoscimento come patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco. Si è conclusa a Parma, venerdì 27 novembre, la fase di ascolto e coinvolgimento delle comunità promossa dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto “Vai Liscio”, nato per valorizzare e sostenere la candidatura.

L’ultimo dei cinque incontri territoriali si è svolto al Circolo Il Tulipano, alla presenza dell’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni. Da giugno a novembre gli appuntamenti hanno coinvolto, tra Emilia e Romagna, musicisti, orchestre, scuole di ballo, gestori di balere e operatori del settore, con l’obiettivo di raccogliere esperienze, conoscenze e testimonianze legate a una tradizione profondamente radicata nella cultura popolare regionale.

Accanto agli incontri è stata promossa anche una campagna pubblica di raccolta di fotografie, documenti e testimonianze sulla storia e sulla pratica del Liscio, per contribuire alla costruzione del dossier di candidatura.

“Il percorso di valorizzazione del liscio quale patrimonio culturale immateriale è l’occasione per costruire una strategia di lungo periodo per dare ulteriore valore a una pratica culturale profondamente radicata e viva”, ha sottolineato Allegni.

L’assessora ha ribadito la scelta di costruire la candidatura coinvolgendo direttamente le persone e le realtà che custodiscono questa tradizione: “Per questo abbiamo voluto costruire la candidatura dal basso, rendendo protagonisti quanti, con il proprio lavoro, la propria passione e le proprie competenze, custodiscono e rinnovano questo patrimonio. Non vogliamo semplicemente ottenere un riconoscimento, ma garantire un futuro a una delle espressioni più autentiche della nostra identità culturale», ha aggiunto.