info utili|
Cronaca/
Info utili/
Lugo/
Lugo: chiusa la via Sassoli il 30 novembre e l’1 dicembre
28 novembre 2026 | 07:28
foto d'archivio
Dalle 7 del mattino di lunedì 30 novembre alle 18 di martedì 1 dicembre, sarà chiusa al traffico via Sassoli, per consentire lo smontaggio di una gru in un cantiere privato. Per tutta la durata delle operazioni ci sarà il divieto di transito in via Sassoli dall’intersezione con via Baracca, dalla quale si potrà quindi o svoltare a sinistra in viale degli Orsini o proseguire diritto in via Fermini. I veicoli provenienti da viale degli Orsini dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra in via Fermini.