Il Porto di Ravenna entra in un programma internazionale di collaborazione tra scali e si prepara a mettere la propria esperienza a disposizione della Namibia. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale è stata infatti selezionata dalla IAPH (International Association of Ports and Harbors) come mentor del nuovo Mentorship Programme, un progetto sperimentale dedicato al supporto delle realtà portuali impegnate nei percorsi di digitalizzazione e innovazione.

La selezione è arrivata nel corso della recente Conferenza mondiale dei Porti, che si è svolta a Londra. Tra oltre cinquanta candidature presentate, la IAPH ha individuato quattro Autorità portuali con il ruolo di mentor: oltre a Ravenna, quelle di Amburgo, Los Angeles e Barcellona. All’Autorità portuale ravennate è stata affidata la Namibia Ports Authority, che potrà beneficiare dell’esperienza maturata dallo scalo sui temi dell’innovazione tecnologica, della cybersecurity e della trasformazione digitale.

Un riconoscimento per il lavoro portato avanti dall’Ente in questi ambiti e un’occasione di confronto con alcune delle principali realtà portuali internazionali. Alla Conferenza di Londra, alla quale hanno partecipato oltre 700 delegati da tutto il mondo, per il Porto di Ravenna era presente Andrea Minardi, componente della Direzione per la transizione digitale.

Tra i temi al centro degli incontri, l’applicazione dell’intelligenza artificiale alle attività portuali, lo scambio di dati tra scali per migliorare la tracciabilità delle merci e rendere più efficiente la catena logistica, oltre alle strategie per rafforzare la sicurezza informatica.

“Da tempo l’Autorità di Sistema Portuale è attenta ai temi al centro della Conferenza di IAPH -, ha dichiarato Francesco Benevolo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – La cybersecurity è ormai un aspetto fondamentale dell’attività dei porti ed è necessaria una formazione continua di tutto il personale e dei soggetti coinvolti nella catena logistica, per cercare di ridurre la vulnerabilità dell’intero sistema”.