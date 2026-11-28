Dai numeri dell’economia blu alle nuove idee d’impresa, fino alle donne che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo dei settori legati al mare. Ravenna si prepara a tirare le fila dell’anno da Capitale italiana del mare 2026 con una giornata dedicata alle prospettive dell’economia marittima, all’innovazione e alle persone che ne sono protagoniste. L’appuntamento è per mercoledì 2 dicembre alle Artificerie Almagià, dove nel pomeriggio si svolgerà il Forum del Mare e in serata saranno premiati i progetti selezionati attraverso Blue Innovation Lab e le professioniste candidate al riconoscimento Donnemare.

L’iniziativa si inserisce nel programma di Ravenna Capitale italiana del mare 2026, che si avvicina alla conclusione dopo un anno di appuntamenti dedicati alla storia, alla cultura e alle attività marittime della città. Il Forum sarà l’occasione per confrontarsi sul peso dell’economia blu e sulle sue prospettive, con la partecipazione di istituzioni, imprese e rappresentanti nazionali della filiera del mare. La cerimonia serale, invece, darà spazio a nuove progettualità imprenditoriali e alle esperienze femminili nei diversi ambiti dell’economia marittima.

Il Forum del Mare: istituzioni e imprese a confronto

Il Forum del Mare è organizzato dal Comune di Ravenna, dall’Osservatorio nazionale tutela del mare, dalla Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna e dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Al centro dei lavori ci saranno il rapporto tra città e porto, il ruolo dell’economia blu nello sviluppo del territorio e le prospettive del settore a livello nazionale ed europeo.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del Commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Cōstas Kadīs, in collegamento con un videomessaggio, e dell’Ammiraglio Sergio Liardo, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Seguirà la presentazione del report “Economia del mare Emilia-Romagna – Focus Ravenna 2026”, realizzato dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, dall’Osservatorio nazionale sull’economia del mare italiano – OsserMare e dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina. Il documento offrirà un approfondimento sul peso economico e sulle prospettive della Blue Economy in Emilia-Romagna, con particolare attenzione a Ravenna.

Il programma proseguirà con un panel dedicato al rapporto tra città e porti e al legame tra sviluppo urbano e crescita dei traffici marittimi. Tra gli interventi previsti quelli del sindaco Alessandro Barattoni, del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale Francesco Benevolo.

Alle 17 sarà la volta del confronto “Dalla strategia allo sviluppo: filiere, investimenti e competitività del sistema”, con i contributi di Assoporti, Assocostieri, Assiterminal, Sogesid e Assorisorse. Le conclusioni saranno affidate a Roberto Minerdo, presidente dell’Osservatorio nazionale tutela del mare.

Blue Innovation Lab, quattro progetti riceveranno 5mila euro

La giornata proseguirà alle 20.30 con la cerimonia di premiazione di Blue Innovation Lab e Donnemare. A condurre la serata sarà Donatella Bianchi, giornalista e conduttrice televisiva, presidente del WWF dal 2014 al 2022.

Per quanto riguarda Blue Innovation Lab, il bando ha raccolto 16 candidature provenienti da tutta Italia. Otto progetti di start up e piccole e medie imprese sono stati selezionati per partecipare a un percorso di accelerazione e accompagnamento promosso da ART-ER, la società consortile dell’Emilia-Romagna che sostiene lo sviluppo dell’innovazione, della conoscenza e l’attrattività del territorio.

Nel corso della serata saranno annunciati i quattro progetti vincitori, ciascuno dei quali riceverà un contributo di 5mila euro per favorire la realizzazione della propria idea.

Le proposte candidate riguardano tre ambiti principali: la resilienza costiera e il turismo del mare, con soluzioni per la mobilità sostenibile, i servizi marittimi e la gestione delle aree portuali e costiere; la manifattura marina, che comprende energie rinnovabili, decarbonizzazione, cantieristica sostenibile, robotica marina e tecnologie underwater; le biotecnologie e le risorse marine, con progetti dedicati all’acquacoltura responsabile, all’economia circolare e alla tutela e al ripopolamento degli ambienti marini.

Donnemare, un riconoscimento alle donne protagoniste del mare

La seconda premiazione della serata sarà dedicata a Donnemare, iniziativa pensata per valorizzare il contributo delle donne nei settori dell’economia, della ricerca, dell’ambiente, dell’innovazione, del sociale e dello sport legati al mare.

Il riconoscimento, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna, l’Osservatorio nazionale tutela del mare e il Comitato per l’imprenditoria femminile, prevede tre categorie: imprenditoria e innovazione tecnologica, ambiente e ricerca, sociale e sport. Per ciascuna categoria sarà assegnato un premio di 2mila euro a una donna che si è distinta per il proprio percorso professionale e i risultati raggiunti.

L’obiettivo è anche quello di lasciare un’eredità alle prossime città che saranno Capitale italiana del mare, dando visibilità alle competenze e alle esperienze femminili che contribuiscono alla crescita dell’economia blu.

«Con questo convegno Ravenna si avvia alla conclusione dell’anno da Capitale italiana del Mare con lo sguardo rivolto al futuro», osserva il sindaco Alessandro Barattoni. «Il Forum del Mare ci permetterà di fare il punto, con dati concreti, sul peso e sulle prospettive dell’economia blu per la nostra città e per la regione. E in serata, con Blue Innovation Lab e Donnemare, daremo spazio a ciò che Ravenna 2026 vuole lasciare in eredità: l’innovazione delle giovani imprese e il protagonismo delle donne del mare».

Per Giorgio Guberti, presidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, il Forum sarà un’occasione per approfondire le trasformazioni dell’economia del mare e il ruolo dei dati nella definizione delle strategie di sviluppo. «Il sistema camerale, attraverso Unioncamere, OsserMare e il Centro Studi Tagliacarne è oggi un presidio autorevole in grado di offrire una lettura integrata e continuativa dei dati, trasformandoli in strumenti strategici per il Paese», sottolinea.

Anche Roberto Minerdo, presidente dell’Osservatorio nazionale tutela del mare, richiama la necessità di coniugare sviluppo economico e tutela ambientale: «Come Osservatorio nazionale tutela del mare riteniamo fondamentale che tutela ambientale e sviluppo economico procedano di pari passo, nella consapevolezza che il loro equilibrio rappresenta un patrimonio da preservare e consolidare nel tempo».

Il presidente dell’Autorità di sistema portuale Francesco Benevolo sottolinea invece il ruolo strategico dello scalo ravennate per il sistema produttivo e logistico nazionale e il legame tra porto, città e territorio: «Il porto non è un’entità isolata, ma il principale motore di sviluppo, attrazione di investimenti e occupazione qualificata per tutta la comunità».