Cinquant’anni di vita insieme, sessanta o addirittura settanta. Amori che hanno attraversato stagioni, cambiamenti, gioie e difficoltà, costruendo giorno dopo giorno una storia comune. Al Pala De André questa mattina Ravenna ha festeggiato le sue coppie più longeve, con una cerimonia speciale dedicata a chi nel 2026 celebra le nozze d’oro, di diamante e di platino. Circa 250 le coppie che hanno partecipato alla prima edizione dell’iniziativa promossa dal Comune, tra ricordi, incontri e un omaggio a nome della città.

Un appuntamento pensato per rendere omaggio a storie personali che, nel tempo, si sono intrecciate con quella della città. Il sindaco Alessandro Barattoni ha incontrato le coppie e consegnato a ciascuna un ricordo a nome della comunità ravennate. Alla cerimonia era presente anche l’arcivescovo di Ravenna e Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni.

Un’occasione per riconoscere il valore di percorsi condivisi, costruiti nel corso di decenni e attraversati da cambiamenti, esperienze familiari e legami con il territorio. Un patrimonio di storie che l’Amministrazione comunale vorrebbe celebrare anche negli anni a venire.

“Cinquanta, sessanta, settant’anni insieme – ha osservato il sindaco Barattoni – non sono solo un traguardo privato, ma rappresentano un patrimonio per tutta la città. Dietro ogni coppia c’è una storia fatta di lavoro, sacrifici, amicizie; in molti casi figli, nipoti, interi quartieri che sono cresciuti a partire dalla scelta di due persone. Oggi Ravenna ha voluto dire loro grazie, perché queste storie sono le radici della nostra comunità e l’esempio più bello di cosa significhi prendersi cura l’uno dell’altro, per tutta la vita. Quella di oggi è stata quindi la prima edizione di una cerimonia pubblica che vorremmo diventasse consuetudine, un appuntamento fisso per dire grazie a chi, con la propria storia, tiene unita la nostra comunità”.