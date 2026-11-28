Nella mattina di sabato 28 novembre a Palazzo Rasponi 28 imprenditori hanno ricevuto il premio di Maestri del Commercio di 50&PIU’ provincia di Ravenna, le Aquile d’argento, d’oro e di diamante. Il premio che ha cadenza biennale viene conferito ai soci che hanno svolto l’attività commerciale per oltre 25, 40 e 50 anni.

Erano presenti il Presidente 50&PIU’ provincia di Ravenna Ottavio Righini, il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna Giorgio Guberti, l’Assessore comunale Federica Moschini, il Presidente Confcommercio provincia di Ravenna Mauro Mambelli, il VicePresidente Nazionale 50&PIU’ Franco Bonini, i Direttori Confcommercio di Cervia e Lugo, Roberto Amaducci e Luca Massaccesi e il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero.

Il premio speciale Aquila di Ferro 2026 è stato conferito alla famiglia Batani, presenti Paola Batani e la mamma Luciana Perugini.

Negli anni scorsi il premio è stato assegnato al Cardinale Ersilio Tonini (2003), Pietro Baccarini (2005), Arrigo Sacchi (2007), Cristina Muti Mazzavillani (2009), Antonio Patuelli (2011), Giordano Angelini (2013), Aristide Canosani (2015), Gabriele Albonetti (2017) e Ernesto Giuseppe Alfieri (2019), Sistema Sanitario Ravenna (2022), Gian Carlo Minardi (2024)

La motivazione del premio è stata letta dal Presidente della 50&PIU’ Ottavio Righini: “In questa dodicesima edizione del nostro riconoscimento a una personalità della provincia che si sia particolarmente distinta per il proprio operato, così come era già avvenuto nella decima edizione, ci concediamo una scelta diversa. Quest’anno, anziché premiare una singola persona, come è avvenuto quasi sempre in passato, quando abbiamo conferito il riconoscimento a personalità quali il Cardinale Ersilio Tonini, l’allenatore Arrigo Sacchi o il presidente Antonio Patuelli, abbiamo deciso di dedicare il premio a un’intera famiglia: la famiglia Batani di Milano Marittima, nota non solo in Romagna, ma anche in Europa per la sua prestigiosa attività nel settore alberghiero, alla guida di una delle più importanti realtà alberghiere private italiane, conosciuta con il nome di Select Hotels. Quando, nel 2013, abbiamo premiato con l’Aquila di Diamante di Maestro del Commercio Tonino Batani, capostipite della famiglia, gli facemmo una promessa: entro qualche anno gli avremmo conferito anche l’Aquila di Ferro. Purtroppo non ci siamo riusciti, perché Tonino ci ha lasciati troppo presto, nel 2015. La sua importante e impegnativa eredità è passata alla moglie e ai figli. Oggi la famiglia Batani possiede una prestigiosa catena alberghiera che comprende il Grand Hotel di Rimini, reso celebre in tutto il mondo da Federico Fellini, il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, il Diplomatic e l’Universal di Cervia, il Grand Hotel Gallia, il Doge e il Palace di Milano Marittima. A queste strutture si aggiungono il Miramonti di Acquapartita, a Bagno di Romagna, e il Grand Hotel Italia in Romania. Oggi consegniamo la dodicesima Aquila di Ferro alla moglie Luciana Perugini e alla figlia Paola Batani, che ha assunto il compito di guidare questo importante gruppo alberghiero, motivo di orgoglio per tutti i romagnoli”.

“Tonino Batani è stato un uomo schietto e geniale – ha detto il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna Giorgio Guberti – è stato il più importante albergatore d’Italia, aveva una lungimirante capacità di guardare lontano, dote non comune. La sua tenacia, la sua passione, la sua grandissima esperienza l’ha trasmessa ai figli. Oggi è un’occasione importante per rendere omaggio a questa famiglia che ha fatto grande l’Italia, cui mi lega una profonda amicizia e stima”.

“Grazie per aver pensato a noi – ha detto Paola Batani, ricevendo il premio assieme alla mamma Luciana Perugini. Il babbo sarebbe stato molto felice di questo importante riconoscimento perché era uomo Confcommercio. Ci ha lasciato un grande impegno e una grande responsabilità e ci ha insegnato che nulla è scontato perché il lavoro è fatto di sacrifici quotidiani. Soprattutto ci ha insegnato umiltà e rispetto. Oggi questo premio se lo merita tutto mia mamma Luciana”.

Il Presidente Righini, nel corso delle premiazioni, ha rivolto a tutti i premiati di questa giornata “un grazie per il loro lavoro di decenni nei settori del commercio, turismo e servizi. A tutte le autorità che hanno accolto il nostro invito a condividere con noi questo importante incontro. La nostra Associazione – ha detto – ha già superato i 50 anni di vita, che in Italia e nel mondo conta oltre 300 mila associati, di cui quasi 4 mila nella nostra provincia e che presta molti servizi alla persona, ogni due anni premia i più longevi soci con un pubblico riconoscimento per il loro importante lavoro portato avanti per tanti anni. Forse non è molto quello che oggi noi riconosciamo a questi colleghi, per quanto hanno saputo fare col loro lavoro cui hanno dedicato una vita intera, spesso sacrificando il loro tempo libero, il tempo da poter passare in famiglia e molto spesso mettendo in gioco tutti i loro averi. Quindi meriterebbero bel molto di più. Ma chiediamo loro di essere orgogliosi per quanto oggi ricevono, in questo luogo prestigioso, a riconoscimento del loro lavoro. Oggi vengono riconosciuti pubblicamente tutti i loro meriti. Grazie a tutti, siate orgogliosi del vostro lavoro e dei traguardi raggiunti. Con la consegna dei titoli di Maestri del Commercio entrate di fatto nella storia delle vostre città”.

Di seguito l’elenco dei premiati

Maestri del commercio Aquila d’argento – 25 anni di attività

Sabrina Chiarini (Faenza – Biancheria intima), Elgiva Fabbri (Faenza – Bar e Forno).

Maestri del commercio Aquila d’oro – 40 anni di attività

Andrea Gasperini (Ravenna – Macelleria), Ettore Mingazzi (Ravenna – Commercio Legnami), Ornella Fabbri (Ravenna), Gabriella Capelli (Lugo – Dirigente Commerciale), Alessandro Cencic (Faenza – Macchine Per Alimenti), Carlo Boni (Faenza – Bar), Sergio Carretti (Cervia – Agente di Commercio), Vitaliano Salomoni (Cervia – Ambulante).

Maestri del commercio Aquila di diamante – 50 anni di attività

Guglielmo Davidi (Ravenna – Bar), Bruna Focaccia (Ravenna – Tendaggi), Danilo Marchiani (Ravenna – Ristorazione), Giovanna Pampolini (Ravenna – Ristorazione), Franca Bagnoli (Ravenna Autoricambi), Massimo Albini (Ravenna – Agente di Commercio), Enzo Gentilini – (Ravenna – Agente di Commercio), Omero Cirilli (Ravenna – Albergatore), Augusto Paladini, (Ravenna – Stabilimento Balneare), Settimia Panzavolta (Ravenna – Abbigliamento), Matteo Tonini (Ravenna – Libreria Antiquaria), Eugenio Faccani (Lugo – Panettiere), Gian Paolo Sgalaberna (Lugo – Assicuratore), Gian Franco Zanotti (Bagnacavallo – Agente di Commercio), Paolo Biserna (Faenza – Agente di Commercio), Maggiorino Bigini (Faenza – Emporio della Casa), Delio Albertini (Cervia – Mediazione Immobiliare), Colombo Lucchi (Cervia – Albergatore).

ALBO D’ORO DEL PREMIO SPECIALE AQUILA DI FERRO

2003 Cardinale Ersilio Tonini

2005 Avvocato Pietro Baccarini

2007 Dottor Arrigo Sacchi

2009 Signora Cristina Mazzavillani Muti

2011 Cavaliere del Lavoro Antonio Patuelli

2013 Onorevole Giordano Angelini

2015 Signor Aristide Canosani

2017 Onorevole Gabriele Albonetti

2019 Ingegnere Ernesto Giuseppe Alfieri

2022 Sistema Sanitario Ravenna

2024 Dottor Gian Carlo Minardi