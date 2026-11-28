Il Natale è arrivato nel centro storico di Ravenna. Le luminarie si sono accese ieri sera, dando il via all’atmosfera delle feste, mentre questa mattina, sabato 28 novembre, piazza del Popolo ha aperto le porte al nuovo Villaggio di Natale con le sue casette in legno. Le strade e le piazze cominciano così a vestirsi a festa, tra luci, musica, mercatini e iniziative pensate per accompagnare cittadini e visitatori fino alle festività.

Quest’anno il filo conduttore delle decorazioni luminose sono le stelle marine, un richiamo all’anno di Ravenna Capitale italiana del Mare. Le installazioni, realizzate da Seghieri Srl per il Comune, compongono un progetto unitario che coinvolge le principali vie e piazze cittadine, creando un percorso luminoso attraverso il centro storico.

Il primo appuntamento ufficiale del fine settimana si è svolto questa mattina alle 11 in piazza del Popolo, dove è stato inaugurato «La nuova storia del Natale a Ravenna», il nuovo allestimento promosso dal Comune e curato da Gebr. Weger. Alla presenza dell’assessore alle Politiche culturali e al Turismo Fabio Sbaraglia, è stato tagliato il nastro delle casette, che quest’anno ruotano attorno al tema «Intrecci».

Le strutture in legno ospitano prodotti tirolesi, creazioni particolari e uno spazio dedicato alla solidarietà. Un allestimento pensato per trasformare la piazza in un luogo di incontro e condivisione, nel cuore della città, dove fermarsi, curiosare tra le proposte e respirare l’atmosfera natalizia.

Domenica si accende l’albero, con una festa in musica

Il momento più atteso del fine settimana sarà domani, domenica 29 novembre, alle 17.30, quando in piazza del Popolo verrà acceso il tradizionale albero di Natale. Si tratta di un abete bianco proveniente dalle Dolomiti del Brenta, donato dal Comune di Andalo. L’albero arriva da un’area nella quale era già programmato un intervento di abbattimento selettivo e sarà allestito da Azimut Spa.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, la sindaca di Andalo Eleonora Bottamedi e il viceprefetto vicario Arnaldo Agresta.

L’accensione sarà accompagnata da un appuntamento musicale itinerante che attraverserà il centro storico. A partire indicativamente dalle 16, una marching band diretta e coordinata da Alessandro Scala si dividerà in due gruppi: uno partirà dal borgo San Rocco, l’altro dal borgo San Biagio, nella zona di Porta Adriana. I due cortei percorreranno le vie cittadine per ritrovarsi in piazza del Popolo, dove saranno accolti dal coro di impostazione gospel della scuola di musica To Be Choir, diretto artisticamente da Valentina Cortesi. Le voci del coro e la musica della marching band accompagneranno insieme il momento dell’accensione dell’abete.

Laboratori, mostre e visite: le altre proposte del weekend

Il programma natalizio si intreccia con le tante occasioni per vivere il centro storico e scoprire i luoghi della cultura ravennate.

Questo pomeriggio, dalle 16 alle 18.30, il Villaggio di Natale ospiterà il primo laboratorio per famiglie, «L’arte a incastro», curato da Lego Monobrand Store e Romagna Lug. Grandi e piccoli potranno contribuire alla realizzazione di un mosaico collettivo in mattoncini ispirato alle «Colombe abbeveranti», raffigurate nel Mausoleo di Galla Placidia.

Domani, domenica 29 novembre, i celebri mattoncini saranno protagonisti anche al Mercato Coperto, con un appuntamento collaterale in programma dalle 10.30 alle 19.30, dedicato alla creatività di grandi e bambini.

Per chi vuole approfittare del sabato pomeriggio per una visita culturale, oggi sarà possibile scoprire la Cripta Rasponi e i Giardini pensili con visite guidate a raccolta della durata di circa 30 minuti. Il complesso sarà accessibile dalle 15 alle 18, con ingresso unico al costo di 3 euro. Non è necessaria la prenotazione.

Tra le mostre visitabili in città ci sono «Supremalia» di Nicola Samorì al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna; «Cosa vuoi fare da piccolo?» di Marcantonio a Palazzo Rasponi dalle Teste; «La Rotonda del Re» e le altre esposizioni alla Biblioteca Classense; «L’ora incerta» di Ugo Nespolo, tra i Chiostri Danteschi e i Musei Byron e del Risorgimento. A queste si aggiunge l’omaggio a Samorì allestito nell’Open-air Gallery di via Zirardini.

Per chi preferisce un’attività all’insegna del divertimento, in piazza Kennedy è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24 la pista di pattinaggio JFK on Ice, con una pista coperta e uno scivolo ghiacciato dedicato ai più piccoli.