Slitta di oltre un mese il voto per il rinnovo di tre dei dieci Consigli territoriali del Comune di Ravenna. Le elezioni inizialmente fissate per domenica 13 dicembre nelle aree Centro Urbano, Ravenna Sud e Del Mare sono state rinviate a domenica 24 gennaio 2027. La decisione, comunicata oggi dal Comune, è legata ad alcune problematiche relative alla procedura di presentazione delle liste che riguardano le tre aree.

Nelle altre sette aree del territorio comunale, invece, le operazioni di voto si svolgeranno regolarmente domenica 13 dicembre, dalle 8 alle 18. Si tratta di Roncalceci, Piangipane, Castiglione, Mezzano, San Pietro in Vincoli, Darsena e Sant’Alberto.

Il rinvio arriva in un clima di tensione politica attorno al rinnovo degli organismi di rappresentanza territoriale. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, infatti, è stata depositata una sola lista, «Insieme per i territori», espressione delle forze politiche di maggioranza di centrosinistra. Le opposizioni hanno scelto di non presentare proprie candidature, contestando da tempo il mancato confronto con la maggioranza sulla revisione del regolamento e sul ruolo stesso dei Consigli territoriali.

La posizione della maggioranza: «Le opposizioni mortificano la partecipazione»

Oggi, dopo la comunicazione del rinvio, sono intervenuti i gruppi consiliari di maggioranza, che contestano la decisione delle minoranze di non partecipare alla competizione elettorale. “Come gruppi consiliari di maggioranza, non condividiamo questa decisione. Eravamo disponibili a confrontarci su proposte concrete per migliorare il funzionamento dei consigli territoriali, ma il confronto si è concentrato soprattutto sulla modifica del sistema elettorale. Per noi è essenziale che siano i cittadini, attraverso il voto, a scegliere i propri rappresentanti e a determinare la composizione dei consigli”, affermano.

I gruppi di maggioranza accusano quindi le opposizioni di voler “mortificare la partecipazione democratica”, ricordando che si tratta di organismi civici fondati sull’impegno volontario dei cittadini.

Per quanto riguarda le tre aree interessate dal rinvio, la lista «Insieme per i territori» sarà ripresentata in occasione della nuova consultazione del 24 gennaio. Nella loro comunicazione, i gruppi di maggioranza parlano di “difformità di carattere tecnico procedurale nella documentazione presentata” e confermano la volontà di garantire la presenza della propria lista anche nei tre territori.

La maggioranza invita inoltre i cittadini a partecipare al voto del 13 dicembre e a quello successivo del 24 gennaio, ricordando che potranno esprimere le proprie preferenze anche ragazze e ragazzi a partire dai 16 anni.

Le opposizioni: «Prima serviva rivedere il regolamento»

La scelta di non presentare liste non è nuova ed era stata annunciata dalle forze di minoranza già il 2 novembre. La posizione era stata sottoscritta da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Alberto Ancarani (Forza Italia), Claudio Fiocco (Viva Ravenna), Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna-Lega-Popolo della Famiglia) e Veronica Verlicchi (La Pigna).

I sei consiglieri avevano motivato la decisione con il mancato confronto sulla revisione del funzionamento dei Consigli territoriali. Secondo le opposizioni, prima di procedere al rinnovo sarebbe stato necessario intervenire sul regolamento, rafforzando le competenze degli organismi e mettendo i consiglieri nelle condizioni di incidere concretamente sulle scelte dell’Amministrazione.

Al centro della contestazione c’è il ruolo di questi organismi, chiamati a raccogliere le esigenze delle comunità locali e a rappresentare i territori, ma che, secondo le minoranze, dispongono di poteri decisionali limitati e non hanno sufficienti garanzie affinché i pareri espressi vengano effettivamente presi in considerazione.

Per i sei firmatari vi era la necessità di ripensare il modello, anziché riproporre un sistema che, a loro giudizio, non riesce a coinvolgere adeguatamente i cittadini. Da qui la decisione di non partecipare alle elezioni, accompagnata dall’annuncio di valutare forme autonome di presenza e ascolto nei territori.

Due date per il rinnovo dei dieci Consigli