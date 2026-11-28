“Esprimiamo profonda sorpresa e amarezza per la scelta compiuta nella serata di venerdì 27 novembre in Consiglio comunale dalla maggioranza a sostegno della sindaca Elena Zannoni, che ha deciso di respingere la mozione sottoscritta da tutti i consiglieri dell’opposizione per la revoca dell’intitolazione stradale a Silvio Pasi nella frazione di Giovecca”. Lo dichiara Gian Marco Grandi, coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna.

“Una presa di posizione puramente ideologica, prosegue Grandi, con cui la maggioranza ha alzato un muro rifiutando persino una proposta equilibrata e dichiaratamente ispirata ai valori della Resistenza. L’atto discusso in Aula non chiedeva infatti alcuna operazione di parte o di contrapposizione storica, bensì di sostituire un’intitolazione profondamente divisiva con quella dedicata a un’altra figura della Resistenza locale dalla condotta morale e civile indiscussa, affinché la memoria partigiana del territorio restasse limpida e realmente condivisa da tutta la comunità. All’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la maggioranza consiliare del Comune di Lugo ha scelto di mantenere una strada intitolata a una persona condannata in via definitiva per un pluriomicidio che ha colpito anche due donne. Sorprende ancora di più che la sindaca, sempre molto sensibile a certe tematiche, sia rimasta in silenzio avallando di fatto il voto della sua maggioranza. Una decisione che giudichiamo profondamente incoerente e imbarazzante sul piano istituzionale e civile, perché allontana l’obiettivo di una memoria condivisa e manca di rispetto tanto alla verità giudiziaria quanto al ricordo delle vittime”, conclude Gian Marco Grandi.