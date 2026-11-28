Romagna RFC, il campionato riparte con la trasferta a Badia
Dopo la settimana di riposo, il campionato di Serie A riparte domani dalla sesta giornata, che vedrà i galletti fare visita al Badia. Con questa prova si apre una nuova intensa fase, che prevede una serie di quattro appuntamenti da qui a fine anno.
Il Romagna vuole ripartire da dove ha lasciato, ovvero dalle convincenti prestazioni mostrate nelle partite di novembre, coronate dal doppio successo su Patavium e San Donà. Sul cammino dei galletti c’è però un avversario di spessore, rivelatosi tra le squadre più in forma del girone in questa prima parte di stagione: dopo una falsa partenza alla prima giornata, il Badia ha infatti inanellato un poker di vittorie che portato la formazione biancoblu a ridosso del gruppo di testa.
Si prospetta una trasferta impegnativa per i galletti: serviranno solidità, disciplina e l’atteggiamento grintoso visto nelle ultime uscite per dare continuità al percorso di crescita del gruppo e confermare quanto di buono costruito finora.
Convocati: Bastianelli, Bissoni, Buratti, Cupo, Di Lena, Fela, Foschini, Gigante, Lamon, Manuzi, Marini, Maroncelli, Mazzone, Onofri, Ortolani Pietro, Ortolani Umberto, Piccirillo, Sergi, Sparaventi, Strada, Strano, Tauro, Villani, Vincic, Zecchini.
Arbitro: Vinci Filippo (RO). Ass: Camporesi, Malagoli
Partite 6° giornata: Feltre-Casale, Badia-Romagna, Bologna-Paese, Villorba-Tarvisium, Firenze-Patavium, San Donà-Valpolicella
Classifica: Paese 25, Valpolicella 23, Casale 20, Badia 19, Villorba 14, Romagna e Tarvisium 13, Feltre 10, San Donà 9, Firenze 6, Patavium 5, Bologna 2