Dopo la settimana di riposo, il campionato di Serie A riparte domani dalla sesta giornata, che vedrà i galletti fare visita al Badia. Con questa prova si apre una nuova intensa fase, che prevede una serie di quattro appuntamenti da qui a fine anno.

Il Romagna vuole ripartire da dove ha lasciato, ovvero dalle convincenti prestazioni mostrate nelle partite di novembre, coronate dal doppio successo su Patavium e San Donà. Sul cammino dei galletti c’è però un avversario di spessore, rivelatosi tra le squadre più in forma del girone in questa prima parte di stagione: dopo una falsa partenza alla prima giornata, il Badia ha infatti inanellato un poker di vittorie che portato la formazione biancoblu a ridosso del gruppo di testa.