Gli Aviators Lugo trovano la prima vittoria esterna della stagione e lo fanno con una prova di carattere, superando San Marino per 66-58 al termine di una partita combattuta. Un successo particolarmente significativo per la squadra lughese, arrivata all’appuntamento con rotazioni ridotte a causa delle assenze, ma capace di trovare risorse ed energie anche nei giocatori più giovani.

Senza Ciadini, fermato dall’influenza, e con Lorenzo Baroncini alle prese con un problema muscolare, gli Aviators hanno dovuto fare i conti con un organico ridotto. La partita è rimasta in equilibrio per gran parte del suo svolgimento, con Lugo che ha provato a prendere il largo nell’ultimo quarto, portandosi sul 58-49. San Marino ha però reagito, riuscendo a ribaltare momentaneamente l’inerzia e a salire sul 58-64.

Nel finale è stato decisivo il capitano Mazzotti, che a 18 secondi dalla sirena ha realizzato entrambi i tiri liberi a disposizione, fissando il punteggio sul 66-58 e mettendo al sicuro la prima vittoria in trasferta degli Aviators.

Soddisfatto coach Federico Baroncini, che ha sottolineato soprattutto la risposta del gruppo in una situazione complicata: «I ragazzi sono stati fantastici, perché eravamo arrivati alla partita in una situazione molto difficile. Senza Ciadini e Baroncini avevano le rotazioni ridotte con un ragazzo di 18 anni e uno di 17, Ballardini che ha giocato una gara super. È stato benissimo in campo 13/14 minuti e gli faccio i complimenti perché si meritava una simile partita, come se la meritavano tutti i giocatori per lo spirito che hanno messo».

Il tecnico evidenzia anche la capacità della squadra di restare concentrata nonostante le difficoltà offensive e le variazioni tattiche degli avversari: «Sono contento perché è stata una partita dove non abbiamo mai fatto canestro e nonostante questo, siamo sempre stati collegati, anche ad inizio terzo quarto dove San Marino ci ha mischiato un po’ la partita con la zona. In difesa abbiamo sempre retto e seguito il piano partita».

Ora gli Aviators potranno godersi il successo per un giorno e mezzo, prima di concentrarsi sul prossimo impegno. Sabato 5 dicembre alle 19 Lugo tornerà in campo davanti al proprio pubblico per affrontare la Pallacanestro Scandiano 2012. «Ci auguriamo che ci sia tanta gente e faremo di tutto per tornare a vincere una partita in casa», conclude coach Baroncini.

Tabellino

Pallacanestro Titano San Marino 58 – Aviators Lugo 66 (20-19; 35-36; 47-49)

SAN MARINO: Falcioni ne, Macina 4, Fusco 24, Ugolini ne, Renzi ne, San Martini 4, Capelli, Rinaldi 14, Dragomanni 6, Benzi 3, Amati 3. All.: Amadori

LUGO: Naccari 10, Ballardini 3, Mazzotti 14, Sampieri 14, Baroncini L. ne, Avantaggiato, Santandrea 6, Bassi 10, Guardigli 9, Baroni. All. Baroncini F. Ass.: Montanari

ARBITRI: Simoni – Buratti