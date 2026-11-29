Quarantotto ore consecutive di teatro, danza e musica, con la partecipazione attiva della cittadinanza. È il progetto “Balla chi vive”, lanciato da Spazio A Teatro a Ravenna, che porterà nel giugno 2027 alla realizzazione di una performance immersiva costruita insieme a persone di ogni età e provenienza. Per presentare l’iniziativa e spiegare come partecipare, sono in programma due incontri pubblici, il 10 e il 15 dicembre alle 20.30 al Teatro Zodiaco.

Il progetto prende ispirazione dalla cosiddetta “piaga del ballo” del 1518, quando a Strasburgo donne e uomini iniziarono a danzare senza sosta fino allo sfinimento. Un episodio storico che Spazio A rilegge in chiave contemporanea: in un contesto segnato da ansie, isolamento, guerre, ritmi frenetici e pressioni sociali, il ballo diventa una forma di ribellione e liberazione, un gesto collettivo per ritrovare il corpo, il contatto e il senso di appartenenza.

“Balla chi vive” non sarà soltanto uno spettacolo da guardare, ma un’esperienza da costruire e vivere insieme. La chiamata pubblica è rivolta a cittadine e cittadini di ogni età e provenienza, anche senza competenze artistiche o esperienze pregresse. I partecipanti prenderanno parte a un percorso di laboratori che contribuirà alla creazione delle scene corali, dei paesaggi di movimento e dei materiali narrativi destinati a confluire nella performance finale.

Il percorso si articolerà in tre proposte: “Balla chi vive”, condotto da Spazio A Teatro; “La piaga del ballo”, a cura di Giulio Santolini; e “Allenamenti”, realizzato da Archivia Ricerca Coreografica e CorpoGiochi ASD.

Tra gli appuntamenti centrali ci sarà il laboratorio “La piaga del ballo”, condotto da Giulio Santolini, performer, coreografo e insegnante di movimento attivo da dieci anni nel teatro sperimentale e nella danza contemporanea. Diplomato all’Accademia del Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, ha collaborato con realtà della scena nazionale e internazionale come Sotterraneo, CollettivO CineticO, Enzo Cosimi e La Veronal. Con Sotterraneo, di cui cura le coreografie, ha ricevuto due Premi Ubu per il miglior spettacolo dell’anno: nel 2019 con “Overload” e nel 2022 con “L’Angelo della Storia”.

Il laboratorio punta a esplorare le possibilità espressive dei corpi attraverso pratiche di consapevolezza, ricerca fisica e composizione collettiva. Non sono previste coreografie rigide da imparare, ma la costruzione di paesaggi di movimento da abitare e interpretare liberamente, senza necessità di una preparazione tecnica.

Accanto a questo percorso ci saranno gli appuntamenti di “Allenamenti”, curati da Archivia Ricerca Coreografica e CorpoGiochi ASD. Archivia è un progetto di ricerca coreografica nato nel 2021 da un’idea di Zoe Francia Lamattina, con l’obiettivo di trasmettere e trasformare il repertorio di pratiche e partiture coreografiche di Monica Francia. CorpoGiochi ASD è invece una realtà ravennate che promuove pratiche corporee e relazionali attraverso l’educazione al movimento, all’ascolto e alla relazione con gli altri.

Gli incontri saranno aperti a tutti e proporranno esperienze di danza e ricerca corporea per sperimentare nuove possibilità di movimento, sviluppare sensibilità diverse e utilizzare il corpo come strumento di espressione e relazione.

I laboratori si svolgeranno al Teatro Zodiaco di Ravenna da gennaio a marzo 2027. Il calendario prevede:

GENNAIO

9 e 10 gennaio: “La piaga del ballo”, con Giulio Santolini e Spazio A Teatro.

12 gennaio: “Balla chi vive”, con Spazio A Teatro.

19 gennaio: “Balla chi vive”, con Spazio A Teatro.

24 gennaio: “Allenamenti”, con Archivia Ricerca Coreografica e CorpoGiochi ASD.

26 gennaio: “Balla chi vive”, con Spazio A Teatro.

FEBBRAIO

2 febbraio: “Balla chi vive”, con Spazio A Teatro.

7 febbraio: “Allenamenti”, con Archivia Ricerca Coreografica e CorpoGiochi ASD.

9 febbraio: “Balla chi vive”, con Spazio A Teatro.

20 e 21 febbraio: “Balla chi vive”, con Spazio A Teatro.

23 febbraio: “Balla chi vive”, con Spazio A Teatro.

MARZO

6 e 7 marzo: “La piaga del ballo”, con Giulio Santolini e Spazio A Teatro.

13 e 14 marzo: “La piaga del ballo”, con Giulio Santolini e Spazio A Teatro.

16 marzo: “Balla chi vive”, con Spazio A Teatro.

21 marzo: “Allenamenti”, con Archivia Ricerca Coreografica e CorpoGiochi ASD.

23 marzo: “Balla chi vive”, con Spazio A Teatro.

30 marzo: “Balla chi vive”, con Spazio A Teatro.

I percorsi “Balla chi vive” e “La piaga del ballo” sono complementari e la partecipazione a entrambi è fortemente consigliata. Gli appuntamenti di “Allenamenti” sono invece aperti a tutte e tutti e contribuiranno con un proprio esito alla messa in scena finale.

Le modalità di partecipazione e il progetto saranno illustrati nei due incontri pubblici di giovedì 10 e martedì 15 dicembre, entrambi alle 20.30 al Teatro Zodiaco di Ravenna, in via Chiavica Romea/viale Enrico Mattei. Sarà l’occasione per conoscere il gruppo di lavoro e approfondire il percorso. Per partecipare non è necessario saper recitare o danzare: l’invito è rivolto a chi abbia voglia di mettersi in gioco e condividere un’esperienza collettiva.