Il Bilancio di previsione 2027-2029 e la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) per lo stesso triennio saranno al centro della seduta del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, convocato per lunedì 30 novembre alle 20.30 nella sala del Consiglio della Rocca di Lugo.

All’ordine del giorno figurano anche alcuni provvedimenti di carattere economico e finanziario, tra cui un prelevamento dal fondo di riserva e variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

La seduta è aperta al pubblico. Sarà inoltre possibile seguire i lavori in diretta sul canale YouTube dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dove sono disponibili anche le registrazioni delle sedute precedenti.