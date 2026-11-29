Il calcio femminile e la sua storia, la formazione degli allenatori e il rapporto tra sport e territorio. Sono i temi al centro della prima edizione di “Oltre la Linea”, il nuovo progetto nazionale dell’Associazione italiana allenatori calcio (AIAC), che debutta a Lugo lunedì 30 novembre, alle 20, nel Salone Estense della Rocca.

L’iniziativa, organizzata da AIAC Nazionale, Silvia Citta e AIAC Romagna con il patrocinio del Comune di Lugo, nasce per creare uno spazio di confronto tra analisi tecnica e cultura sportiva. Il titolo dell’incontro, “Dalla rimessa laterale alla storia e ai successi di un territorio”, richiama un percorso che parte dagli aspetti tecnici del gioco per allargarsi alla crescita del movimento calcistico femminile, allo sviluppo delle nuove generazioni e all’importanza della formazione per chi allena.

Ospite d’onore sarà Antonella Carta, figura storica del calcio femminile italiano e protagonista dei successi del Lugo Calcio Femminile negli anni Novanta. La società, presieduta da Luigi Gubbioli, recentemente scomparso, conquistò la Coppa Italia nel 1996.

Al confronto, in programma nel Salone Estense della Rocca, in piazza dei Martiri 1, parteciperanno anche Massimo Vandi, Jacopo Leandri, Stefano Diana, Erika Lisi, Valentina De Risi e Doriano Tamburini.

A moderare la serata sarà Daniele Pompignoli, autore del libro “Campionesse Biancorosse”, dedicato alla storia della società calcistica femminile lughese.