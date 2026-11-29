Alimentazione e integrazione possono fare la differenza nella preparazione e nella gestione di una gara di ultramaratona. A Faenza, città legata alla storica 100 Km del Passatore, una serata di approfondimento metterà a confronto competenze scientifiche ed esperienze dirette di atleti che si sono misurati con le gare di lunga distanza.

L’incontro, dal titolo “100 km: Strategie Nutrizionali”, è in programma martedì 1 dicembre alle 21 a Faventia Sales ed è organizzato dalla Farmacia Torricelli, storica realtà faentina che negli ultimi anni ha sviluppato un percorso di specializzazione nell’ambito dell’integrazione sportiva, affiancando atleti e appassionati nella scelta di alimentazione e prodotti specifici.

A guidare l’approfondimento sarà il nutrizionista Francesco Bernabei, che porterà il proprio contributo scientifico e professionale. Accanto a lui interverranno due atleti con esperienze di rilievo nell’ultramaratona: Daniela Valgimigli, campionessa italiana assoluta dei 100 chilometri e vincitrice della Maratona di Ravenna 2026, ed Enrico Bartolotti, secondo classificato alla 100 Km del Passatore 2026. Entrambi fanno parte della nazionale italiana di ultramaratona.

La serata vedrà inoltre la partecipazione dell’assessora allo Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi, e dell’A.S.D. 100 Km del Passatore, associazione di riferimento per una delle manifestazioni sportive più rappresentative del territorio.

L’obiettivo è approfondire il ruolo dell’alimentazione e dell’integrazione nella preparazione e nella gestione di una prova impegnativa come l’ultramaratona, ma anche offrire un’occasione di confronto sul rapporto tra nutrizione, resistenza e prestazione sportiva. Una corretta strategia nutrizionale, infatti, può incidere non soltanto sul risultato agonistico, ma anche sulla capacità di gestire lo sforzo e raggiungere i propri obiettivi.