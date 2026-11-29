Alle 19.30 è in programma la cena popolare, mentre dalle 20.30 la serata proseguirà con la musica e i canti dell’Orchestra Popolare G.A.P., il Gruppo Arti Proletarie. Con chitarre, banjo, contrabbasso, fisarmonica e numerose voci, il gruppo propone un repertorio di canzoni popolari della Resistenza, eseguite in cerchio e in una dimensione collettiva. Il pubblico sarà invitato a unirsi ai musicisti e a cantare, in un momento dedicato alla memoria della lotta partigiana e alla richiesta di liberazione di Hussam Abu Safiya.