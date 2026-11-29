Faenza, cena e musica resistente al Circolo Brigante: serata per Hussam Abu Safiya
Una serata tra musica popolare, memoria della Resistenza e solidarietà con la Palestina. Domenica 29 novembre il Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato, a Faenza, ospiterà una cena popolare e un concerto dell’Orchestra Popolare G.A.P., dopo un collegamento in streaming con Elyas Abu Safiya, figlio del medico palestinese Hussam Abu Safiya, detenuto nelle carceri israeliane da quasi due anni.
L’appuntamento si aprirà alle 18 con lo streaming, durante il quale sarà possibile ascoltare la testimonianza di Elyas Abu Safiya. Gli organizzatori chiedono la liberazione del padre, medico palestinese che, secondo quanto riportato nel comunicato, è detenuto da quasi due anni.
Alle 19.30 è in programma la cena popolare, mentre dalle 20.30 la serata proseguirà con la musica e i canti dell’Orchestra Popolare G.A.P., il Gruppo Arti Proletarie. Con chitarre, banjo, contrabbasso, fisarmonica e numerose voci, il gruppo propone un repertorio di canzoni popolari della Resistenza, eseguite in cerchio e in una dimensione collettiva. Il pubblico sarà invitato a unirsi ai musicisti e a cantare, in un momento dedicato alla memoria della lotta partigiana e alla richiesta di liberazione di Hussam Abu Safiya.
L’iniziativa si svolgerà al Circolo Arci Brigante, in via Castellina 6/8, a Pieve Cesato. La prenotazione per la cena è consigliata al numero 346 6130580.