Il Ravenna non si ferma e conquista la sesta vittoria consecutiva, superando la Torres per 3-1 allo stadio Benelli. Contro la terza forza del campionato, i giallorossi si impongono con tre reti nella parte finale della partita, dopo aver rischiato di compromettere il vantaggio iniziale. La squadra resta seconda in classifica, a quattro punti dallo Spezia, che ha a sua volta conquistato la vittoria.

Dopo il vantaggio del Ravenna al 62′, con l’autogol di Zaccagno, la partita sembrava essersi indirizzata a favore dei padroni di casa. La Torres, però, ha trovato il pareggio al 74′ con Scotto, su calcio di rigore, riaprendo il confronto e complicando i piani della squadra giallorossa.

Nel finale il Ravenna ha ripreso a spingere e ha trovato la rete del nuovo vantaggio all’87’ con Fischnaller. Al 91′ Casiraghi ha poi firmato il gol del definitivo 3-1, mettendo al sicuro il risultato e facendo esplodere il Benelli.