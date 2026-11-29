La Filodrammatica Berton rinnova l’appuntamento con il Capodanno dialettale al Teatro dei Filodrammatici di Faenza, proponendo quest’anno due occasioni per salutare il nuovo anno con una commedia e il tradizionale brindisi. Sul palco andrà in scena Mariulì la fa i pì ross, con la regia di Rita Sandrini.

Le repliche sono in programma giovedì 31 dicembre alle 21 e venerdì 1° gennaio alle 15.30. Al termine di entrambi gli spettacoli è previsto il consueto brindisi beneaugurale nella loggia del teatro, realizzato in collaborazione con Caviro e Pasticceria Cenni.

La commedia è ambientata nel centro di Faenza, nell’estate dei primi anni Sessanta, nel salotto di Pascvèl d’Campana. Al centro della vicenda ci sono un padre vedovo troppo buono, una figlia zitella e un terribile equivoco, attorno ai quali si sviluppa una girandola di personaggi comici. Una situazione pensata per alternare momenti divertenti e passaggi più commoventi.

La prevendita dei biglietti per entrambe le date si svolgerà nella biglietteria del Teatro dei Filodrammatici L. A. Mazzoni, in viale Stradone 7, giovedì 3 e giovedì 10 dicembre, dalle 18 alle 19. Solo dopo la prima giornata di prevendita, il 3 dicembre, sarà possibile effettuare prenotazioni anche tramite WhatsApp al numero 377 3626110.

Per le prenotazioni telefoniche e le informazioni è possibile chiamare lo stesso numero il lunedì e il mercoledì, dalle 20 alle 21. In alternativa, si può scrivere su WhatsApp tutti i giorni, indicando la data dello spettacolo, il numero di biglietti richiesti e un nominativo di riferimento. È necessario attendere il messaggio di conferma. Resta comunque possibile presentarsi direttamente nelle sere degli spettacoli, anche senza prenotazione.