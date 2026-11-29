Un’occasione di confronto con iscritti, simpatizzanti e cittadini sulle questioni politiche nazionali e locali. È l’obiettivo dell’assemblea pubblica organizzata dal Partito Democratico per mercoledì 2 dicembre, alle 20.30, nella sala della Casa del Popolo di San Lorenzo di Lugo, in piazza VIII Marzo 4.

L’iniziativa rientra nella campagna di ascolto “La parola a te”, promossa dalla federazione provinciale del Pd di Ravenna per raccogliere opinioni e confrontarsi con la cittadinanza sui principali temi che animano il dibattito politico, sia a livello nazionale sia sul territorio.

L’incontro è promosso in particolare dal circolo Pd “Comunità e Territorio”, nato dalla riorganizzazione dei circoli precedentemente esistenti. La nuova realtà comprende le località di Belricetto, Bizzuno, San Bernardino, San Lorenzo, Santa Maria in Fabriago e San Potito.