Le utenze interessate saranno informate attraverso il servizio gratuito di avviso via Sms predisposto da Hera per le interruzioni programmate. Il servizio è disponibile per i clienti che ne richiedano l’attivazione o desiderino aggiornare i propri recapiti, attraverso la pagina dedicata sul sito del Gruppo Hera.

Per segnalare guasti, rotture o altre emergenze relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione è attivo 24 ore su 24 il servizio gratuito di pronto intervento Hera, raggiungibile al numero 800.713.900, sia da rete fissa sia da rete mobile.