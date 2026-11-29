Lavori Hera|
Lugo, lavori alla rete idrica: lunedì 30 novembre possibili interruzioni dell’acqua in sette località
Un intervento di efficientamento della rete acquedottistica in via Cantarana, a Lugo, potrà comportare lunedì 30 novembre temporanee sospensioni dell’erogazione dell’acqua in sette località del territorio comunale. I lavori, programmati da Hera, si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 11.
Le possibili interruzioni del servizio interesseranno Voltana, Ciribella, Belricetto, Giovecca, Passogatto, San Bernardino e San Lorenzo.
Al termine dell’intervento, durante la graduale ripresa dell’erogazione, potrebbero verificarsi temporanei abbassamenti della pressione o lievi alterazioni della colorazione dell’acqua. Hera precisa che questi fenomeni non ne compromettono la potabilità. In caso di variazioni, si consiglia di lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti, fino al ritorno delle normali condizioni di esercizio.
Le utenze interessate saranno informate attraverso il servizio gratuito di avviso via Sms predisposto da Hera per le interruzioni programmate. Il servizio è disponibile per i clienti che ne richiedano l’attivazione o desiderino aggiornare i propri recapiti, attraverso la pagina dedicata sul sito del Gruppo Hera.
In caso di condizioni impreviste che impediscano lo svolgimento delle attività, i lavori saranno rinviati a una data successiva.
Per segnalare guasti, rotture o altre emergenze relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione è attivo 24 ore su 24 il servizio gratuito di pronto intervento Hera, raggiungibile al numero 800.713.900, sia da rete fissa sia da rete mobile.