Mecenero ha subito un colpo nel corso della gara, che ha provocato la frattura. Dopo una settimana di riposo dalle attività, il giocatore potrà riprendere gradualmente il lavoro sul campo.

Aggiornamenti anche sulle condizioni di Gabriel Dron, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia e al ginocchio, rimediato nella gara contro Quarrata. Il giocatore sta proseguendo il percorso di recupero e tra due settimane sarà sottoposto a un controllo medico per valutare tempi e modalità della ripresa graduale dell’attività sportiva.