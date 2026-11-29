Le luci del Natale si sono accese nel cuore di Ravenna con l’inaugurazione dell’albero in piazza del Popolo. L’abete bianco, proveniente dalle Dolomiti del Brenta e donato dal Comune di Andalo, è stato il protagonista del pomeriggio di festa che ha dato ufficialmente il via alle iniziative natalizie nel centro storico.

L’accensione alle 17.30, è stata accompagnata da un appuntamento musicale itinerante. A partire dalle 16 circa, una marching band diretta e coordinata da Alessandro Scala si è divisa in due gruppi: il primo è partito dal borgo San Rocco, il secondo dal borgo San Biagio, nella zona di Porta Adriana. I due cortei hanno attraversato le vie del centro per ritrovarsi in piazza del Popolo.

Qui la marching band è stata accolta dal coro di impostazione gospel della scuola di musica To Be Choir, diretto artisticamente da Valentina Cortesi. Le voci del coro e la musica dei musicisti hanno accompagnato insieme il momento dell’accensione dell’abete.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, la sindaca di Andalo Eleonora Bottamedi e il viceprefetto vicario Arnaldo Agresta.