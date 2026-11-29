La tradizione della Natività sarà protagonista alla parrocchia San Paolo Apostolo di Ravenna, dove dal 5 all’8 dicembre sarà allestita la mostra “Presepi in mostra alla Caritas”. L’esposizione, a ingresso libero, si potrà visitare negli spazi della parrocchia in via Sighinolfi 20.

La mostra sarà aperta dal 5 al 7 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Martedì 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, è prevista invece un’apertura continuata dalle 10 alle 18.

L’iniziativa, promossa dalla Caritas e dalla parrocchia San Paolo Apostolo, vuole offrire un’occasione di incontro per famiglie, bambini e cittadini, attraverso le rappresentazioni della Natività e il richiamo ai valori della condivisione e della solidarietà.