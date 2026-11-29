Una presentazione letteraria che diventa un’occasione di solidarietà a favore dei bambini affetti da patologie oncologiche ed ematologiche. Mercoledì 2 dicembre, alle 20, il ristorante Barbe’-cue di Porto Fuori ospiterà il quarto appuntamento dedicato al libro “Sporco di polvere e di sogni”, testimonianza della storia professionale e personale di Fabio Marzufero, ex vigile del fuoco e volontario, che ha scelto di legare il proprio percorso editoriale a iniziative di sostegno per chi attraversa momenti difficili.

Il progetto è nato dalla collaborazione con la scrittrice Patrizia De Palma e si fonda su una promessa: continuare, attraverso la propria storia, a fare del bene e a sostenere le persone che affrontano percorsi complessi. Per questa nuova presentazione gli autori hanno deciso di devolvere il ricavato a AGEOP Ravenna, l’associazione che si occupa di sostenere i bambini con malattie oncologiche ed ematologiche e le loro famiglie.

La scelta è maturata dopo l’incontro con Franca Zaganelli, volontaria dell’associazione conosciuta affettuosamente come “Nonna Franca”. Durante il confronto sono emerse le difficoltà che i piccoli pazienti e le loro famiglie devono affrontare nel corso del percorso di cura, oltre all’impegno quotidiano dei volontari che li accompagnano.

Il libro, intitolato “Sporco di polvere e di sogni”, racconta la vicenda professionale dell’autore come vigile del fuoco e la sua esperienza di volontariato. La prefazione è firmata dal già prefetto di Ravenna Enrico Caterino.