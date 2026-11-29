Due appuntamenti, tra teatro e libri, per promuovere inclusione e partecipazione in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Il Comune di Russi aderisce alla ricorrenza del 3 dicembre con un programma che coinvolge il Teatro comunale e la Biblioteca, proponendo un’occasione di incontro e riflessione attraverso linguaggi culturali accessibili.

«La saggezza di una comunità sta nel saper accogliere e valorizzare le differenze, senza volerle eliminare – ha precisato la vicesindaca Grazia Bagnoli –. È proprio dal riconoscimento delle diversità che inizia un percorso verso una città sempre più inclusiva, costruita attraverso alleanze e collaborazioni tra forze diverse, unite da uno scopo comune».

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 2 dicembre, alle 20.45, al Teatro comunale di via Cavour 10, dove la compagnia Magnifico Teatrino Errante porterà in scena Quello che vedi, quello che resta, uno spettacolo che intreccia mito e futuro.

La storia è ambientata in una terra ormai svuotata dalla presenza umana, dove due androidi osservano ciò che resta di un mondo consumato dall’arroganza. Attraverso le loro voci riemerge il mito di Fetonte, liberamente ispirato alle Metamorfosi di Ovidio: il giovane che osò guidare il carro del Sole, sfidando i limiti umani senza riuscire ad ascoltare gli avvertimenti, fino a precipitare trascinando con sé ogni cosa.

Il racconto di un coro e i quadri coreografici evocativi riportano il mito al presente, mettendolo in relazione con guerre, sfruttamento e distruzione ambientale. Fetonte diventa così uno specchio dell’umanità contemporanea, in uno spettacolo che invita a interrogarsi sulle responsabilità del nostro tempo e su ciò che stiamo costruendo. I testi sono di Annalisa Frascari e Valeria Nasci, la regia di Valeria Nasci e Mariateresa Diomedes. L’ingresso è libero. Per informazioni: 0544 587644, 0544 587648 o 0544 587689.

Giovedì 3 dicembre, alle 16.45, la Biblioteca comunale di via Godo Vecchia 10 ospiterà invece un incontro rivolto ai bambini dai 5 agli 8 anni, con letture in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) condotte da un operatore qualificato.

La CAA comprende strategie e strumenti che facilitano la comunicazione e la comprensione, rendendo storie e libri accessibili anche ai bambini con difficoltà comunicative. L’iniziativa propone quindi un modo diverso di avvicinarsi alla lettura, promuovendo fin dall’infanzia il diritto di tutti a conoscere, esprimersi e condividere esperienze.