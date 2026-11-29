La Regione Emilia-Romagna è pronta a rivolgersi alla Corte costituzionale per contestare le scelte del Governo sul finanziamento della sanità pubblica. Lo ha annunciato il presidente Michele De Pascale a Bologna, a margine di una conferenza stampa al polo della ricerca scientifica dell’Irccs Sant’Orsola, ai microfoni di Ansa Emilia Romagna.

«Andremo davanti alla Corte Costituzionale, perché riteniamo si stia violando la Costituzione e che si stia andando oltre quello che un governo può decidere di fare», ha dichiarato De Pascale, spiegando che le Regioni hanno appreso di un nuovo stanziamento che, secondo il presidente, non risponde alle richieste avanzate per riequilibrare le risorse destinate al servizio sanitario pubblico.

«Siamo venuti a conoscenza di un’ulteriore presa in giro – ha spiegato – nel senso che tutte le regioni avevano avanzato una richiesta che era più o meno coincidente con quella del ministro Schillaci». Le Regioni, «che a maggioranza sono di centrodestra – ha precisato – avevano denunciato che le cifre in Finanziaria, i primi 2,4 miliardi, non bastavano».

La notizia di ulteriori 500 milioni di euro stanziati, ha aggiunto, non corrisponderebbe però a un incremento delle risorse disponibili per coprire lo squilibrio dei finanziamenti. «In realtà questi 500 milioni sono in maggiori spese, perché vanno, anche giustamente, a prevedere ulteriori incentivi per gli stipendi del personale, ma non vanno a coprire lo squilibrio, quindi non sono parte di quelli che avevamo chiesto».

De Pascale ha definito la situazione «veramente drammatica» e ha motivato l’ipotesi di ricorso alla Consulta con una questione di compatibilità costituzionale. «Penso che si stia anche violando apertamente la Costituzione, perché da un lato il Governo e il Parlamento fissano i livelli essenziali di prestazione, cioè dicono alle Regioni quali prestazioni vanno erogate, dall’altra non le mettono in condizioni di erogarle. E questa cosa non può essere».