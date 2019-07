Ravenna, aghi di pino ostruiscono pozzetti: strade allagate soprattutto nel litorale

In seguito ai forti temporali nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio, ancora in corso questa mattina, dal Comune e dai Vigili del Fuoco di Ravenna non segnalano situazioni di emergenza in città.

I Vigili del Fuoco invitano i cittadini a prestare attenzione per strade allagate, soprattutto sul litorale, come a Marina Romea e Porto Corsini, a causa dei pozzetti ostruiti da aghi di pino.