Voltana di Lugo: un viaggio nella musica con il concerto “Ad ali spiegate”

Venerdì 12 luglio, alle 21, Villa Cacciaguerra Ortolani di Voltana di Lugo (piazza Unità 13) ospita il concerto “Ad ali spiegate”, un viaggio in musica, a volo radente fra terre e mari, nell’ambito della rassegna “Concerti in Villa”.

Le musiche e i racconti sono a cura di Anna Forlivesi (voce, arpa celtica, chitarra) e Daniele Torri (voce, flauti, sax, chitarra), due musicisti e polistrumentisti legati da stima e amicizia ormai decennale che proporranno un viaggio nella musica a volo radente fra terre e mari.

“La musica ci porta con sé attraverso i continenti così, in un attimo, senza limiti e confini – spiegano gli organizzatori -. La musica ha grandi ali sottili, leggere, immense, veloci e invisibili, ma capaci di incanto come nessun altro mezzo di trasporto. Sanno portare chiunque ascolti, da fuori e da dentro, senza peso e senza tempo. Puoi sentire ora la voce del vento e del mare, ora il calore del sole di terre lontane. Ed è così che, ad ali spiegate, con passione e sincero amore per questo volare, vogliamo accompagnarvi in questo viaggio attraverso terre e mari. Dal brasile all’Irlanda, sorvolando oceani e isole passeggere, due musicisti e polistrumentisti, legati da stima e amicizia ormai decennale, vi prenderanno per mano per guardare oltre ai confini dell’orizzonte visibile in una sera d’estate, per poi spiegare insieme le ali e sulla corrente della musica, poter vedere a tutto tondo la bellezza di questo nostro mondo”.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera; al termine della serata, degustazione di prodotti del territorio. La direzione artistica è di Michele Fenati. Il concerto si svolge anche in caso di maltempo. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0545 72885.

L’Estate voltanese è organizzata dalla Consulta di Voltana, Chiesanuova, Ciribella, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lugo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio e Banca del monte di Lugo e il centro sociale Ca’ vecchia.