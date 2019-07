A Massa Lombarda il concerto di Vanessa Peters per Strade Blu Festival e Riot Fest

Venerdì 12 Luglio , alle ore 21.30, in piazza Matteotti a Massa Lombarda, per Strade Blu Festival e Riot Fest è in programma il concerto di Vanessa Peters.

Vanessa Peters è una delle beniamine americane in Italia per l’indie-folk, Vanessa Peters, texana ma ormai conosciutissima nel Belpaese, torna in Europa per la promozione dell’ultimo disco “Foxhole Prayers“, il suo undicesimo lavoro in carriera. Il suo spirito indipendente e creativo l’ha portata a suonare oltre mille concerti in tantissimi paesi e ad essere candidata come “Best folk artist” dal Dallas Observer. La sua crescita si è accentuata con le collaborazioni “on stage” con 10.000 Maniacs, Griffin House, John Oatese i Roosevelts.

Accompagnata dalla sua “local” band, in cui militano suo marito Rip Rowanalla batteria, il chitarrista Federico Ciancabillae il bassista Andrea Colicchia, Vanessa non è solo un’ottima performer, ma anche un’artista di palese curiosità e voglia di sperimentare, legata alle radici, ma estremamente duttile e aperta a nuovi orizzonti.