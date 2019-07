Cervia, a Montaletto tornano i burattini con lo spettacolo “Il Castello degli Spaventi”

Tornano i burattini nel forese. Domani, sabato 13 luglio, alle 21, nel Parco pubblico “R. Dondini” della Scuola Buonarroti di Montaletto, sarà il turno del padrone di casa Vladimiro Strinati, che, con la regia dell’amico Danilo Conti, porterà inscena ‘Il Castello degli Spaventi’. Fagiolino e Sganapino sono in fuga dopo aver combinato l’ennesimo disastro. Troveranno un malaugurato rifugio nella locanda della Strega Monticella che intrappola i malcapitati avventori con incantesimi e intrugli. I due monelli vengono assoldati dal Dottor Balanzone e dall’inquietante servitore Heidy Lamar per sconfiggere la paura e superare una prova di coraggio. Nel Castello si aggirano noti ‘zombie’ come Arlecchino, Colombina e Pantalone. In questo grand guignol burattinesco non mancheranno perciò lamenti, porte che cigolano, pipistrelli, rospi, scarafaggi, borbottamenti, sospiri, inseguimenti, legnate, formule magiche e balletti indiavolati.