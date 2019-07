Cervia, ai Magazzini del Sale il concerto dell’arpista internazionale Giuliana De Donno

L’arpista internazionale Giuliana De Donno si esibirà in concerto ai Magazzini del Sale di Cervia questa sera, 13 luglio, alle ore 21, in occasione di Oltrepassi 201, il progetto di cultura partecipata di Maria Cristina Ballestracci.



Attraverso il pizzico e le vibrazioni delle corde, Giuliana De Donno racconterà le immagini, i colori, i ritmi e i suoni di terre vicine e lontane dove l’arpa, è stato strumento d’eccellenza e testimonianza di espressioni artistiche di antiche genti come i celti del nord europa, i guaranì del sud-america, i viggianesi lucani d’Italia.



L’artista di Santarcangelo ha svelato con una installazione monumentale i 201 passi creati dalla sua magia visionaria. Oltrepassi 201, il gigantesco mosaico di anime perdute e ritrovate creato dall’artista di Santarcangelo. Anime risorte in 201 scarpe, reiette, rinvenute ai margini dei flutti marini, dimenticate, rifiutate, salvate e rivificate da Maria Cristina con la collaborazione della giornalista Rai Giovanna Greco.

Grazie al Comune di Cervia e ai contributi di Romagna Acque e della Cooperativa Bagnini di Cervia – si può contemplare l’opera nel suo corpusultimativo (orari di visita: dalle ore 20 alle ore 24, tutti i giorni, fino al 14 luglio ). Nell’installazione completa dei Passi sono dispiegate, come vele impetuose al cielo, i 21 passi associati ai 21 racconti inediti dei 21 autori che hanno sposato il progetto: Eraldo Affinati, Franco Arminio, Frederic Barogi, Ofelia Bartolucci, Alessandra Battaglia, Davide Brullo, Maurizio Burnacci, Marino Cancellari e Caterina Frassetto, Lina Colasanto, Antonio De Luca, Andreina de Tomassi, Marcello Fois, Tiziano Fratus, Giovanna Greco, Stefano Massari, Nada, Marco Paolini, Simone Perotti, Massimo Pulini, Walter Valeri e Raffaele Nigro. L’installazione prevede anche le opere poetiche di 21 poeti pugliesi.

L’artista internazionale Giuliana De Donno che si esibirà sabato 13 luglio alle 21, protagonista della colonna sonora del docufilm che racconterà la genesi del progetto realizzato da Giovanna Greco, Marino Cancellari e Stefano Massari, tre dei 21 autori, è un’arpista specializzata in musiche della tradizione popolare Irlandese, Italiana e Sud-Americana. Arpista versatile di formazione classica, nata a Matera, si è diplomata in arpa classica presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma. Ha approfondito la sua formazione e la sua ricerca nell’ambito della musica popolare, specializzandosi in arpe popolari quali celtica, paraguayana e viggianese.

Il suo ultimo Cd “Harp to harps” (Twilight Music) rappresenta la sintesi del suo percorso musicale.

Nell’ambito della musica classica e popolare, ha effettuato innumerevoli concerti in Italia e all’estero (Francia, Inghilterra, Germania, Tunisia, Paraguay, Messico, USA ecc) sia da solista che in formazioni da camera e orchestra E’ stata arpista dell’Orchestra Popolare de “La notte della Taranta”, dell’Orchestra Opi Auditorium Parco della Musica di Roma

Ha collaborato con numerosi e importanti artisti italiani e internazionali quali Simone Cristicchi, Nino D’Angelo, Roberto De Simone, Amedeo Minghi, Alessandro Haber, Ambrogio Sparagna.

Ha inoltre suonato per il teatro (Giancarlo Giannini, Arnoldo Foà), cinema (Ettore Scola), Radio e TV : RadioRai 1,2, 3, Radio Tedesca WDR 3, Radio Svizzera Italiana, Rai Tv, Mediaset .

Nel 2008 ha fondato e avviato la prima scuola in Italia di arpa popolare italiana con sede a Viggiano, in provincia di Potenza. Attualmente, oltre alla intensa attività concertistica, tiene stage in Italia e all’estero.